Razkrivamo podatke: proizvedli več, kot so do zdaj porabili

"Njihova poraba je resnično nizka"

Kot nam je povedal Uroš Bitenc, je bila odločitev res smiselna, saj so s sončno elektrarno proizvedli večjo količino energije, kot so jo do zdaj porabili. "Vseeno bomo počakali še do januarja, ko prejmemo še poračun porabe električne energije iz podjetja NGEN. Šele takrat se bo res lahko videlo pravo stanje."

Za strokovno mnenje glede količine proizvedene in porabljene električne energije pri Bitenčevih smo vprašali še strokovnjaka podjetja NGEN. "Njihova domača proizvodnja električne energije je znotraj povprečja. Kot vidim, porabijo res malo elektrike in bi jim težko svetoval, kako bi lahko še dodatno optimizirali porabo. Mogoče bo kakšen nasvet na mestu proti koncu leta, ko bo znano, kako se bodo številke gibale v bolj hladnem delu leta," je komentiral Klemen Rekar, NGEN.

"Sončna oprema" družine Bitenc Poleg sončne elektrarne na strehi (18 fotovoltaičnih modulov podjetja Enertec, ki so jih postavili na 30 kvadratnih metrov površine) so jim namestili tudi hranilnik električne energije Tesla Powerwall podjetja NGEN, ki je v kombinaciji s sončnimi celicami optimalna rešitev na poti k samozadostnosti. V kopalnici se ogrevajo z IR-panelom podjetja Ekosen, za plačilo naložbe pa sta najela Zeleni stanovanjski kredit pri NLB. Na domači električni polnilnici tako lahko z doma proizvedeno električno energijo polnita električni avtomobil.

"Dodatna baterija trenutno ni potrebna"

Ker niso veliki porabniki, se poraja vprašanje, ali bi bil smiseln nakup še enega hranilnika električne energije. "Mislim, da bi bila še ena baterija smiselna, tretjo pa bi priporočal vsem, ki imajo električni avtomobil. S tremi hranilniki bi zagotovil dovolj energije za vse tri faze, v primeru izpada pa bi bil lahko samooskrben za nekaj mesecev. Res pa je, da bi bil nakup še dveh hranilnikov veliko finančno breme za kar nekaj časa," je povedal Uroš Bitenc.

Strokovnjaki vsakemu uporabniku posebej svetujejo, kako močan hranilnik bi bil primeren zanje. "Njihova baterija je bila dimenzionirana glede na pričakovani proizvodnjo in porabo. S pomočjo baterije smo v poletnih mesecih dosegli skoraj 75-odstotno stopnjo samooskrbe, kar je glede na dejstvo, da je poraba energije v poletnih mesecih manjša, proizvodnja pa velika, dober dosežek. Dodatna baterija trenutno ni potrebna," pa je prepričan Klemen Rekar iz podjetja NGEN.

Poletno sonce nas lahko greje še pozimi

Prihajajo mrzli meseci, ko je poraba pričakovano precej višja, pa tudi sonca je veliko manj. "Jeseni in pozimi bo proizvodnja seveda manjša, pričakujemo, da bodo Bitenčevi vso proizvedeno energijo porabili neposredno oziroma jo bodo shranili v baterijo. Napovedi pa ne moremo dajati, saj je vse odvisno od trenutnih vremenskih razmer, torej razmerja med trenutno proizvodnjo in porabo. Ocenjujemo pa, da bodo z viški proizvedene energije, ki so jih ustvarili v poletnih mesecih, pokrili potencialno negativno razliko med proizvodnjo in porabo v zimskih mesecih," je še pojasnil Klemen Rekar.

