Ptujska lepotica za zlata leta življenja

Montažne hiše je dandanes mogoče videti po vsej Sloveniji. Obiskali smo "lepotico" zadovoljnih uporabnikov iz Zlatoličja, zakoncev Elšnik, ki sta se odločila za montažno hišo priznanega proizvajalca Žiher hiše . Za svoja dom in okolico sta iskala trajne rešitve, da bosta na zlata leta življenja imela čim manj vzdrževanja in čim več časa za vrtnarjenje in druženje z vnuki.

Po tem, ko so otroci šli na svoje, sta si omislila prav takšno hišo, kot jo potrebujeta za najlepša leta življenja. Kot pravita: "Energetsko varčno, pritlično, svetlo in lično."

Foto: Gal Ancelj

Z ženo sta o novi hiši razmišljala več kot 15 let, a če bi jo gradila takrat, bi bila drugačna. Zdaj pa sta gradila izključno zase. "Tudi parcelo, na kateri je postavljena nova hiša, sva že kupila pred približno 15 leti, vendar je potem čas nekako dozoreval. In da, zdaj je prišel trenutek, ko sva se pa res dokončno odločila. V tem času sva obiskala kar nekaj ponudnikov hiš, pridobila več ponudb. S podjetjem Žiher hiše sva se spoznala na nekem sejmu ter z njimi navezala stik, ki se je že od samega začetka izkazal za zelo pristnega. Hitro sva spoznala, da imajo tisto, kar iščeva, ter jih uvrstila v najožji izbor morebitnih ponudnikov," uvodoma pove Matjaž Elšnik.

Foto: Gal Ancelj

Dileme ni bilo

Ker imata podjetje, ki se ukvarja z aluminijastimi ograjami, in zato veliko časa preživita v službi, jima zidanje hiše z opeko ne bi ustrezalo. Zato sta se odločila za montažno hišo in gradnjo prepustila strokovnjakom. Že ko je vzplamtela želja, da gresta na svoje, sta vedela, da bo njuna hiša montažna. Priznavata, da je na tako odločitev sicer vplivalo več dejavnikov. "Predvsem vsekakor pristop podjetja, odnos, prvi stiki. Na odločitev, da sva na koncu izbrala Žiher hiše, je zagotovo vplival njihov pristop oziroma prilagodljivost osnovnega načrta hiše, ki nama je bil zelo všeč. V njihovi ponudbi sva našla ravno takšno hišo, kot sva si jo tudi sama zamislila. Z ženo sva imela sicer kar nekaj lastnih želja po spremembah in so nama tukaj res prisluhnili. Tako smo na primer odprli strop v dnevnem prostoru in tako ta prostor tudi podaljšali. Skoraj vse prostore smo spreminjali, tudi vhod, podaljšali smo teraso. Skratka, bilo je kar nekaj stvari, ki so nama bile arhitekturno všeč, so pa tehnično zahtevale kar nekaj sprememb. In tukaj se je podjetje Žiher hiše izkazalo za zelo prilagodljivo, saj so znali najine želje prenesti v resničnost," pove Matjaž Elšnik.

Foto: Gal Ancelj

Žiher, d. o. o., je družinsko podjetje, katerega začetki segajo v leto 1983. Žiher hiše so ekipa profesionalnih, prilagodljivih in vsestranskih strokovnjakov na vseh ravneh gradnje vašega sanjskega doma prihodnosti – od načrtovanja do predaje objekta. Podjetje odlikujejo kakovost gradnje, pravočasnost izvedbe in 30-letno jamstvo na hiše. Ob tem je treba vsekakor omeniti strokovno znanje zaposlenih, korekten odnos podjetja, najboljše razmerje med kakovostjo uporabljenih materialov in ceno, varnost, zanesljivost, zrakotesnost objektov, svetlost prostorov, optimalni tloris, povezanost z naravo, sestavo sten in napredno tehnologijo, ki omogočajo očitne energetske prihranke. Njihovo delo sega tudi prek slovenskih meja in zelo so ponosni na prisotnost objektov Žiher v kar nekaj evropskih državah.

Hiša, zgrajena kot pred stoletji, a v moderni izvedbi

Zakonca Elšnik sta sicer iskala nizko pritlično hišo, a tudi to, da je podolgovate oblike, je bil zelo ključen dejavnik. "Namreč, parcela je zelo velika in ta slog hiše − imenujem ga kar panonski − je tukaj zelo prisoten in nam je tudi nekako najbolj domač. Nekako gre za panonski slog hiše, kakršne so se gradili že pred stoletji, ampak v moderni izvedbi," razloži sogovornik.

Izbrala sta osnovni model hiše Petovia, ki so jo v podjetju Žiher hiše v celoti prilagodili željam Lilijane in Matjaža. "Gre za pritlično hišo z dvokapno streho, ki smo ji prestavili vhod na sredino hiše, tudi prostorsko razporeditev smo spremenili. Na željo lastnikov smo podaljšali teraso in napušč ter tako povezali notranji in zunanji bivalni del v veliko celoto. Hiša zdaj lastnikoma omogoča udobno bivanje med kakovostnimi naravnimi materiali in je hkrati prilagojena njunemu življenjskemu slogu," povedo v podjetju Žiher hiše.

"Od trenutka, ko sva si hišo izbrala, torej se zanjo odločila, je vse skupaj steklo zelo hitro. V grobem smo se o željah uskladili nekje v dveh, treh mesecih, nato smo čakali gradbeno dovoljenje," pripoveduje Matjaž Elšnik.

Foto: Gal Ancelj

Dodaten plus sodelovanje s podjetjem Viessmann

Dodaten plus za izbiro montažne hiše podjetja Žiher hiše je bilo tudi njihovo ustaljeno sodelovanje s podjetjem Viessmann, ki ponuja ogrevalno-hladilne sistem, in to, da so njihove rešitve, energetsko ogrevanje, rekuperacijo in sončno elektrarno, ponujali v paketu.

"Skratka, več je bilo dejavnikov, ki so naju prepričali, da sva se odločila zanje. V ponudbi njihovih hiš nama je bilo zelo všeč, da sodelujejo z zelo priznanim dobaviteljem toplotne črpalke in rekuperacije Viessmann, tudi sončno elektrarno imajo v ponudbi, in to se mi je zdelo zelo velik plus, da je v hiši zanesljiv dobavitelj nekaterih ključnih dejavnikov. Z ženo si nisva niti predstavljala, da je rekuperacija res tako dobra. Danes pa vidiva, kaj to pomeni. Greš na dopust ali pa te ni dva dni in prideš domov, v hiši pa je svež zrak, kot da si jo ravno tik pred tem prezračil," razloži Matjaž Elšnik,

Foto: Gal Ancelj

Žena poskrbela za piko na i pri opremljanju hiše

Prekrasna notranjost doma izžareva harmonijo tako z barvami kot opremo. V spalnih prostorih in kopalnici so tapete, ki prostorom podarjajo živahnejšo noto. Vsak prostor je opremljen s steklenimi vrati, ki omogočajo dostop na vrt. Piko na i prostorom dodajajo nežne in subtilne zavese.

Foto: Gal Ancelj

Pri dizajnu in opremljanju hiše je bila za zakonca Elšnik iztočnica osrednji prostor, kjer so se po nasvetu arhitektke odločili za odprti strop. "In iz tega je vse izhajalo. Obema so všeč tople, taupe barve, zlata. Ena zanimivost – jedilni stoli so bili prva stvar, ki sva jo od opreme kupila, in od tam sva začela graditi. Jaz se nisem toliko ukvarjala s konstrukcijo hiše, temveč sem bolj izbirala materiale, dizajn, notranjo opremo. Z možem sva obiskala tudi salon Žiher hiš v Ljubljani, kjer sva izbirala talne obloge, keramiko, v živo sva lahko preverjala, kako nekateri materiali sovpadajo z izbranimi barvnimi kombinacijami. Na splošno pa bi rekla, da sem imela jaz glavno besedo za notranji dizajn, zavese, pohištvo, barvne tone, luči. Začela sva z osrednjim prostorom, nadaljevala s spalnico, sobo za goste, kopalnico, ki sva jo popestrila s tapetami z motivom džungle," razloži Lilijana Elšnik.

Foto: Gal Ancelj

Obema je najljubši del hiše osrednji, dnevni prostor. "Jaz sem tip človeka, ki se rad druži, veliko se podružimo v tem osrednjem prostoru. Resda živiva sama, a imava veliko družino – z vnuki vred nas je že deset. Otroci radi pridejo k nama na pogovor, druženje, kosilo. In tukaj v tem prostoru se res veliko družimo. Ta prostor je zelo velik, največji, v tistem drugem delu hiše, ki je malo manjši, pa jaz rada rečem, da stoji najin zasebni apartma, ki je sestavljen iz spalnice, garderobne sobe, kopalnice," opiše Lilijana Elšnik.

Foto: Gal Ancelj

Zunanjost, kjer kraljuje aluminij

Veliko poudarka sta namenila tudi zunanjosti hiše, ki jo v večini zaznamujejo aluminijaste stenske obloge, s katerimi se sicer ukvarjajo v njunem zasebnem podjetju.



Snovanja dvorišča in ograje ter vgradnje dekorativnih letvic na fasadi in napušču sta se lotila v lastni režiji. "Aluminijasta ograja in vhodni nadstrešek z aluminijastimi vhodnimi vrati sta zasnovana po najinih zamislih. Vhodna loža in napušč na terasi imata oblogo iz aluminijastih letvic z videzom lesa. Za to rešitev sva se odločila, ker aluminij ne potrebuje vzdrževanja, obenem pa desetletja ohranja enak videz. Najino parcelo smo ogradili tudi z ograjo in s tem vhodnim portonom sva zagradila parcelo, da je poskrbljeno tudi za intimo in ni pogleda na dvorišče," razloži Lilijana Elšnik.

"Bivanje v taki hiši je nekaj posebnega"

Moram povedati, da je res bivanje v takšni hiši nekaj čisto posebnega. "Tudi zaradi tega, ker so res materiali naravni, izbrani. Ta odločitev, da sva se odločila za montažno gradnjo, je bila pravzaprav zelo, zelo preprosta. Ta način gradnje poznava že desetletja. Tudi žena večkrat pove, da je njen stric imel montažno hišo, ki je danes stara že več kot 30 let. Nekako sva načinu gradnje zaupala, poleg tega pa so nama veliko pomenili tudi naravni materiali, ki jih tukaj uporabljajo, topli materiali ter predvsem hitrost gradnje. Sama imava podjetje, ukvarjamo se z aluminijastimi ograjami in si niti ne znam predstavljati, da bi gradil klasično hišo. Tukaj pa zaupaš strokovnjakom, ki se s tem ukvarjajo in ti jo v izredno kratkem času tudi postavijo. Če nimaš kakih posebnih želja, si že lahko vseljen v štirih mesecih ali v pol leta. Če bi še enkrat izbiral, bi se odločil enako. Vedno se je lepo vrniti domov. Če pa veš, da te tam pričaka dom, ki si si ga ustvaril po čisto lastnih željah, sanjah, je pa ta občutek res nekaj fenomenalnega," sklene Matjaž Elšnik.

