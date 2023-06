Cenovno dostopna elektrarna, ki jo namestite kar na balkon

Posebna ponudba za bralce Siol.net

Foto: Ana Kovač

Sončna elektrarna, ki jo lahko postavite kamorkoli

Za mikro sončno elektrarno Vklopi sonce ne potrebujete lastne strehe, čeprav jo lahko namestite tudi nanjo. Zato je kot nalašč za vse prebivalce večstanovanjskih objektov. Postavite jo lahko na balkon, teraso ali celo na balkonsko ograjo. Seveda pa je nadvse primerna tudi za hiše, saj jo lahko namestite kar na vrt.

Foto: Mikro sončna elektrarna Vklopi sonce - Gorazd L.

Za namestitev vam ni treba čakati več mesecev na montažo, saj jo postavite in vklopite kar sami. Vsakemu kompletu Vklopi sonce so poleg konstrukcije za pritrditev priložena preprosta, tudi slikovno opremljena navodila, s pomočjo katerih sta tako montaža kot vklop izjemno preprosta in vam ne bosta vzela več kot pol ure časa. Takoj po priklopu bo vaša nova mikro sončna elektrarna začela delovati ter vam omogočati prihranek.

Foto: Ana Kovač

Prav prilagodljivost balkonskim sončnim elektrarnam omogoča še eno posebnost, ki je druge, večje sončne elektrarne nimajo. Ob morebitni selitvi jo lahko odnesete kar s seboj ter jo uporabljate naprej v svojem novem domovanju.

Ne skrbite glede soglasja, saj ga ne potrebujete

Zagotovo ste že slišali in brali o težavah s pridobivanjem soglasij elektro distributerjev za oddajanje viškov električne energije v omrežje. Ste vedeli, da za elektrarne do velikosti 600 W tovrstnih soglasij ne potrebujete?

Foto: Ana Kovač

Za mikro oziroma balkonsko sončno elektrarno Vklopi sonce ne potrebujete soglasja elektro distributerja. Vse, kar morate storiti, je, da 14 dni pred vklopom svoje nove elektrarne v vtičnico s tem seznanite svojega distributerja električne energije. Vas birokracija obremenjuje? Tokrat gre za res preprost postopek. Da bi bil ta še lažji, je vsem paketom Vklopi sonce že priložen obrazec za sporočanje priklopa elektrarne v vtičnico. Le izpolnite ga, oddate, čez 14 dni pa že priklopite elektrarno in začnete ustvarjati prihranke.

Do 15 odstotkov prihranka pri električni energiji

Junij je že tu, z njim pa tudi 14 ur dnevne svetlobe. Ob lepem vremenu lahko tako junija balkonska sončna elektrarna proizvede 8 kWh elektrike. Na letni ravni se predvideva tisoč ur polne proizvodnje. Če torej vzamemo povprečni letni energijski donos sončnega obsevanja na kvadratni meter površine v Sloveniji, ki je 1000 kWh/kWp, lahko 600-W mikro sončna elektrarna pri 1000 kWh/kWp proizvede okoli 600 kWh.

Foto: Ana Kovač

To je torej proizvodnja. Da bi pojasnili, kako je s prihrankom, moramo poznati tudi porabo. Povprečno slovensko gospodinjstvo porabi približno 4,5 MWh električne energije letno. S 600-W mikro sončno elektrarno Vklopi sonce lahko tako prihranite približno 15 odstotkov električne energije na leto.

Pri trenutni ceni elektrike v Sloveniji gre za prihranek v višini približno 120 evrov letno. Ker pa smo bili ravnokar priča podražitvi električne energije, ki zagotovo ni bila zadnja, pa ste lahko prepričani, da bo ta znesek, torej vaš prihranek v evrih, iz leta v leto višji. Takšnega donosa ne omogoča niti naložba v banki.

Za lažjo predstavo poglejmo še, kaj vse to pomeni v praksi, delovanje katerih vaših gospodinjskih naprav bo torej z novo balkonsko sončno elektrarno Vklopi sonce brezplačno. Ob ugodni orientaciji vaših sončnih panelov bodo ti ob sončnih dneh proizvedli dovolj električne energije, da bodo pokrili spodoben delež osnovne porabe elektrike v gospodinjstvu oziroma omilili porabo ob viških. Mikro sončna elektrarna bo tako ob ugodnih pogojih pokrila porabo večjega hladilnika z zmrzovalnikom, zmogljivejši prenosni računalnik ter vse preostale naprave, ki bodo v stanju pripravljenosti.

Si želite še več prihranka? V podjetju Energen poleg obstoječih rešitev že pripravljajo nove. Ti bodo vključevali tudi hranilnik električne energije. Prav ta pa bo uporabnikom omogočil, da bodo obstoječim sončnim panelom dodali nove in s tem povečali svojo balkonsko sončno elektrarno Vklopi sonce. Več panelov pa bo seveda pomenilo tudi večji prihranek. Obenem vam bo hranilnik omogočil tudi večjo energetsko neodvisnost.

Foto: Ana Kovač

Čista energija brez toplogrednih plinov

Vsekakor je pomembna prednost pri odločitvi za sončno elektrarno vedno tudi okolijski vidik. Četudi ne proizvedete vse elektrike sami iz zelenih virov, je vsak doprinos k skrbi za okolje dobrodošel. Z mikro sončno elektrarno Vklopi sonce lahko proizvajate lastno sončno energijo, ki je brezplačna in neomejena, ob tem pa v okolje ne izpuščate toplogrednih plinov.

Tako pomanjkanje prostora na strehi ni več ovira. Prav vsak lahko prispeva svoj delež k skrbi za okolje. Boj proti podnebnim spremembam je kolektivna skrb. Vsak lahko začne pri sebi, saj so skupni rezultati tisti, ki bodo naredili veliko spremembo.

Foto: Mikro sončna elektrarna Vklopi sonce - Niko B.

Sončni paneli z do 25-letno garancijo

Sončni paneli v kompletih Vklopi sonce so izjemne kakovosti. Njihov proizvajalec zagotavlja kar deset (pri ultralahkih panelih) in celo do 25 (pri klasičnih panelih) let garancije na izhodno moč. Zakaj je to pomembno? Z vidika investicije to pomeni, da se vam bo le-ta povrnila veliko prej, kot se bo iztekla garancija. Koliko let bo trajalo, da se bo investicija povrnila, je seveda odvisno od cen elektrike na trgu. Ker pa se ta že viša in se bo po pričakovanjih še, lahko sklepamo, da se bo investicija povrnila hitreje, kot bi se sicer.

Foto: Ana Kovač

Poleg tega pa slovensko podjetje Energen, ki izdeluje komponente Vklopi sonce, nudi vsem svojim kupcem poprodajno podporo, zato so vse morebitne skrbi, povezane z delovanjem balkonske sončne elektrarne, odveč.

Številni zadovoljni uporabniki po vsej Sloveniji "Z nakupom sem zadovoljen, saj sem dobil vse v enem paketu. Od panelov do vijakov. Najbolj pa me je pritegnilo, da ni neke birokracije in lahko zadevo vklopim brez čakanja na dovoljenja," je o mikro sončni elektrarni Vklopi sonce povedal Marko M. iz Nove Gorice. Prav tako je bil nad novo pridobitvijo navdušen Š. Osmerović iz Črne na Koroškem: "Na banki imam sto evrov manj, imam pa na balkonu sončno elektrarno. Montirana je na zunanji strani balkonske ograje in mi ni niti malo ni napoto. Kdaj bo investicija poplačana, ne vem, vem pa, da mi vsak dan vrača. Torej imeti denar na banki ali ga investirati v sončno elektrarno je stvar vsakega posameznika in njegove presoje."