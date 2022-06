Za letošnji vrhunski pridelek pognojite vrt s tem čudežnim gnojilom

Oglasno sporočilo

Polona Marzel, menedžerka za razvoj poslov v Skazi

Vanj vsak dan odlagamo biološke odpadke in jih posujemo z bokashi posipom, ki je bogat z efektivnimi mikroorganizmi. Ti znotraj kompostnika pospešijo proces fermentacije ter preprečujejo gnitje in neprijeten vonj odpadkov. Po nekaj tednih, ko je proces fermentacije v Organku končan, dobimo dva dragocena stranska produkta bokashi kompostiranja v Bokashi Organku, ki nam bosta prav prišla na domačem vrtu tudi v teh dneh, to sta bokashi tekočina in prvovrstna osnova za kompost.

Prvovrstno osnovo za kompost lahko po nekaj tednih odlaganja bioloških odpadkov v kompostnik Bokashi Organko zakopljemo na vrtu ali odvržemo na tradicionalni kompost (prikaz v spodnjem videu) ter z njo izboljšamo rodovitnost prsti, saj ta ohrani skoraj vsa hranila. Naši pridelki bodo tako zdravi brez uporabe umetnih gnojil.

Za bolj bogat letošnji pridelek na domačem vrtu pa uporabimo še drugi stranski produkt bokashi kompostiranja, to je bokashi tekočina. Uporabimo jo lahko za zatiranje plevela na vrtu, razredčeno pa za gnojenje sobnih in vrtnih rastlin (prikaz v spodnjem videu).

Na takšen način sklenemo bokashi zanko, naši biološki odpadki postanejo nov vir, iz katerega zraste novo življenje.

