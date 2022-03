"Edina možnost za rešitev je bil lasten trajnostni izdelek" #foto

Hrano in biološke odpadke, ki vsak dan končajo v domačem košu za odpadke, lahko zelo dobro ponovno uporabimo, če jih pravilno ločimo in predelamo. S tem pomagamo tudi okolju, da je manj obremenjeno z izpusti toplogrednih plinov, ki segrevajo naše ozračje in spreminjajo podnebje ter razmere za življenje na Zemlji.

Podjetnica, menedžerka, solastnica Plastike Skaza in direktorica Inštituta Skaza Tanja Skaza Foto: Bojan Puhek

Tjaša Ban, strokovnjakinja na področju trendov krožnega gospodarstva in menedžerka za razvoj poslov v podjetju Plastika Skaza. Foto: Bojan Puhek

Ta nov vir ni zanemarljiv ne po količini ne po svoji potencialni uporabnosti, saj biološki oziroma organski odpadki v Evropi in ZDA predstavljajo več kot 34 odstotkov vseh komunalnih odpadkov. Od tega je kar 60 odstotkov hrane. Več kot polovica odpadkov hrane nastane v gospodinjstvih, zelo velik delež tega pa se ne ločuje, ne reciklira in ne kompostira. "Pravilno ločevanje bioloških odpadkov nam lahko pomaga, da iz bioloških odpadkov dobimo nov vir. To pomeni, da jih je treba ločevati pri viru, tam, kjer nastanejo, jih posebej shraniti in jih predelati. V našem primeru gre za kompostiranje," je povedala Tjaša Ban, strokovnjakinja na področju trendov krožnega gospodarstva in menedžerka za razvoj poslov v podjetju Plastika Skaza, ki se lahko pohvali z enim najbolj inovativnih in nagrajenih izdelkov za kompostiranje odpadkov v domači kuhinji – Bokashi Organko.

V ZDA se na primer zavrže do 40 odstotkov, v Evropi pa 20 odstotkov hrane in to je tisto, kar v Plastiki Skaza želijo reševati. Njihov cilj ni preprečevati nastajanja zavržene hrane, saj se zato zavzemajo druge organizacije, želijo pa zapreti ta krog, da del zavržene hrane, ki se ji vseeno ne moremo izogniti postane nov vir.

Puščavsko mesto tudi s pomočjo izdelkov Skaza postalo trajnostno Pri velenjskem podjetju Plastika Skaza, ki zaposluje približno 300 ljudi, namreč spoznavajo, da je nepravilno ravnanje z biološkimi odpadki globalna težava, zato se s svojimi izdelki širijo na tuje trge, kjer so zelo dobro zastopani in iskani. Sodelujejo pri razvoju trajnostne skupnosti v Dubaju. T. i. Suistainable City, kjer približno tri tisoč ljudi živi v 500 vilah, je trajnostno mesto, ki so ga od samega začetka načrtovali in gradili trajnostno. Do pred kratkim še niso reciklirali bioloških odpadkov oziroma niso imeli infrastrukture za predelavo teh odpadkov. "Naše podjetje se je v tem mestu povezalo s podjetjem The Waste Lab, ki pri uporabniku doma pobira odpadke, jih odpelje in pripelje na kompostnik. Kompost se potem uporabi za pridelovanje nove organske hrane. Kar nekaj tamkajšnjih vil smo tudi opremili z našimi kompostniki. Odzivi prebivalcev skupnosti so pozitivni, saj lahko znotraj svojega doma zmanjšajo biološke odpadke za 25 odstotkov, hkrati odpadki ne privlačijo mušic ali črvov in ne povzročajo neprijetnih vonjav, saj hrana ne gnije," je povedala Tjaša Ban in dodala, da ni bilo težko ljudi navdušiti za novo storitev, saj so bili že dovolj osveščeni. Zavedanje o recikliranju je po mnenju Banove kar veliko, o kompostiranju oziroma bioloških odpadkih na splošno pa še ni tako razvito. Kot pravi, Slovenija na področju deleža recikliranja odpadkov v Evropi kotira zelo visoko. Se pa tudi v svetu pri spreminjanju vseh trendov in zakonodaj premika v to smer. Tudi v ZDA, kjer Plastika Skaza išče nove prodajne kanale in tesno sodeluje s podjetjem za pridelavo efektivnih mikroorganizmov in kjer redno izobražujejo svoje partnerje ter lokalne oblasti, že veliko držav predpisuje obvezno ločeno ravnanje z biološkimi odpadki. Plastika Skaza je poleg tega v Mariboru začela sodelovati s Snago Maribor, v Franciji poteka podoben projekt kot v Dubaju, so pa tudi v začetni fazi podobnih projektov na Portugalskem in v ZDA.

Kako začeti ekološko angažirano življenje?

Tjaša Ban: "Preden nekaj zavržemo, ločimo, reciklirajmo in že znotraj svojega doma poskrbimo, da je čim manj dela z odpadki. Predvsem pa kompostirajmo biološke odpadke." Foto: Bojan Puhek

Tjaša Ban, ki v Plastiki Skaza skrbi za razvoj poslov na ameriškem in portugalskem trgu ter na Bližnjem vzhodu in je pred kratkim prejela naziv vodja trajnostne poslovne transformacije, svetuje:

bodimo pozorni, kaj in kje kupujemo,

zmanjšujmo količino nepotrebnih stvari,

poskušajmo uporabiti največ, kar je mogoče, potem pa izdelke in pakirnja uporabiti večkrat,

preden zavržemo, ločimo, reciklirajmo in že znotraj svojega doma poskrbimo, da je čim manj dela z odpadki,

kompostirajmo biološke odpadke.

Obstaja več vrst kompostiranja:

Tradicionalno kompostiranje s prisotnostjo zraka: na vrtu naredimo prostor, kamor nalagamo organske odpadke. Priporočljivo je, da kup vsake toliko časa malo premešamo. Iz organskih odpadkov v od šestih do 12 mesecih pridobimo humus. Na kompostni kup ne smemo dodajati mesa in citrusov, ker meso lahko vsebuje salmonelo, citrusi pa so obdelani s pesticidi. Kompostiranje s črvi, ki predelajo odpadke in dobimo humus. Kompostiranje s črvi lahko uporabljamo tudi znotraj doma, vendar je s tovrstnim kompostiranjem precej dela. Kompostiranje bokashi je anaerobni proces, ki ne prispeva k izpustom CO2. Potrebujemo kompostnik Bokashi Organko, kamor lahko dodajamo tudi meso in citruse, ker efektivni mikroorganizmi učinkujejo proti patogenim organizmom.

Bokashi Organko: skrivna moč za odpadke v vsakem domu

Lepo oblikovan kompostnik Bokashi Organko je premium izdelek podjetja Plastika Skaza. Foto: Bojan Puhek

Bokashi Organko nam lahko pomaga pri odgovornem ravnanju z odpadki, predvsem pa je ravnanje z odpadki s pomočjo Bokashi Organka udobno. "To je privlačen izdelek, ki ga ni treba skrivati. Pomaga nam, da hrana v košu ne gnije, poleg tega se za četrtino zmanjša količina bioloških odpadkov. In to je že samo po sebi super," poudarja Tjaša Ban.

Fermentacija je naraven proces, ki poskrbi, da razgrajevanje odpadkov ne povzroča neprijetnega vonja, ki bi privabljal mušice, pa tudi črvi se ne začnejo razmnoževati. Tudi ko kompostirno maso odvržemo na kompost, to ne privablja miši, podgan in podobnih glodavcev. Pri fermentacijskem kompostiranju nastane fermentacijska masa, ki jo lahko odvržemo na kompost na vrtu ali pa jo zakopljemo v prst, in fermentacijska tekočina, ki jo lahko uporabimo za čiščenje odtokov ali pa kot gnojilo za rastline.

Bokashi Organko polnimo vsak dan in ko se posoda napolni, jo pustimo stati še 14 dni, da se fermentacijski proces konča. Bokashi Organko je zelo preprost za čiščenje, saj ga lahko očistimo samo enkrat na mesec, ko ga spraznimo. Foto: Bojan Puhek

Pri uporabi Bokashija ne moremo narediti večje napake. Mogoče lahko pozabimo zapreti pokrov ali pa s tlačilko ne iztisnemo dovolj zraka. V tem primeru se lahko pojavi plesen, ki jo moramo odstraniti. Zaradi tega je kompostirna masa lahko manj kakovostna. Previdni moramo biti pri uporabi tekočine, saj jo moramo za zalivanje rastlin razredčiti v razmerju 1:200.

Za koga je primeren Bokashi Organko? Pakiranje kompostnikov v podjetju Plastika Skaza Foto: Bojan Puhek Uporabniki, ki imajo svoj vrt, lahko kupijo dve posodi v kompletu in izmenjaje uporabljajo dva Bokashija. Eno posodo napolnijo in jo pustijo še 14 dni zaprto ter začnejo polniti drugo. V stanovanjih uporabljamo Bokashi Organko 2, ker je manjši in je lepo videti na kuhinjskem pultu. V stanovanjih lahko izkoristimo tekočino za čiščenje odtokov ali za zalivanje, bazo pa lahko podarimo nekomu, ki jo potrebuje, ali pa jo odvržemo v biološke odpadke. Zelo priročna za vsa gospodinjstva je tudi posodica za odstranjevanje odpadkov Organko Daily – dnevna posodica, narejena iz popotrošniške reciklirane plastike. Odpadke sproti mečemo v Organko Daily, zato da po nepotrebnem ne odpiramo Bokashi Organka, kjer se odvija anaerobni proces. Uporaba posode Organko Daily je zelo preprosta, odpremo ga z eno roko, na koncu dneva odvržemo odpadke v Bokashi Organko, na zunanji kompost ali pa v zunanji zabojnik za organske odpadke. Organko Daily nadomešča večjo posodo in je zelo uporaben pripomoček na kuhinjskem pultu, lahko ga operemo v pomivalnem stroju. Organko Daily so naredili na podlagi povratnega odziva uporabnikov. Foto: Ana Kovač

Prihaja celotna družina kompostnikov

Darko Šuman, vodja upravljanja produktov v Plastiki Skaza Foto: Bojan Puhek

Ko se začne razvijati zgodba nove blagovne znamke, je treba najprej narediti raziskavo in na podlagi raziskave so pri posodi Organko Daily ugotovili, da ima večina uporabnikov neko vmesno posodo, kamor shranjuje biološke odpadke in jih ob koncu dneva zavrže na kompostnik ali pa v zabojnik za biološke odpadke.

"Za razvoj novega izdelka povezujejo vse oddelke – od razvoja, marketinga in prodaje do proizvodnje in tehnologije ter zunanjih partnerjev. Od ideje do uresničitve nekega novega izdelka preteče od devet do 12 mesecev in v Plastiki Skaza kar naprej razvijajo nove. Bokashi Organko Essential bo tako nadomestil prvega Organka in še izboljšal uporabniško izkušnjo. Podoben bo po prostornini, oblikovanje pa je še v fazi koncepta," je povedal Darko Šuman, vodja upravljanja produktov v Plastiki Skaza.

Jeseni bodo predstavili celotno družino kompostnikov, ki bodo nadgradili uporabniško izkušnjo. Pri izdelavi pa bodo dodali še večji delež reciklirane plastike.

Odpadna plastika v novi podobi

Z novimi izdelki želijo povečati prodajo doma, sicer pa Plastika Skaza veliko proda v skandinavske države, kjer je kultura ločevanja odpadkov na zelo visoki ravni. Foto: Bojan Puhek

Kompostnik Organko in njegove izpeljanke so nastale iz zaveze podjetja Plastika Skaza, ki ima 45 let izkušenj na področju brizganja plastik. "Želimo pomagati ljudem spreminjati navade. Želimo ohranjati zdrav planet in iščemo trajnostne rešitve. Pred 11 leti smo prepoznali priložnost in se skupaj s partnerji povezali in začeli graditi zgodbo Bokashija. Vsako leto je več uporabnikov, ki so prepoznali to kot trajnostno rešitev," je povedal Darko Šuman.

Bokashi Organko je narejen iz recikliranega polipropilena oziroma reciklirane plastike, ki jo je zavrgel končni uporabnik. Izdelek Bokashi Organko Ocean pa je deloma narejen tudi iz ročno pobranih odvrženih ribiških mrež v Jadranskem morju. "V oddelku za raziskave in inovacije generiramo ideje in ena izmed idej je bila, da lahko uporabimo odpadne ribiške mreže. Tako je nastal Bokashi Organko Ocean," je povedal Darko Šuman.

Organki so narejeni iz granulata iz reciklirane plastike. Foto: Bojan Puhek

Pri uporabi granulata iz odpadne plastike so zaznali precej tehničnih omejitev, ki so jih morali med razvojem analizirati in ovrednotiti, da so dosegli končni izdelek.

Granulat potuje po cevovodih do brizgalnega stroja, kjer se segreje do temperature tališča, tako da pride v tekoče stanje, potem pa se pod pritiskom vbrizga v orodje (model). Tam se ohladi in strdi in tako nastane izdelek.

Nekaj utrinkov iz proizvodnje Organkov:

Pohvale in nagrade za inovativen izdelek Za Bokashi Organko je Plastika Skaza prejela prestižno oblikovalsko nagrado Red Dot Award. Foto: Ana Kovač Tudi uporabniki so pohvalili videz izdelka Bokashi Organko. Darko Šuman: "Nagrada nam nalaga standarde, ki jih želimo preseči z naslednjimi generacijami izdelkov." Najinovativnejši del Bokashija je tlačilka, ki potlači odpadke, tako da se zmanjša volumen in odstrani kisik, ter pipica, kamor odteka tekočina. Kupci pohvalijo možnost odlivanja tekočine in način zapiranja pokrova.

Kriza – čas, ko poženejo nove ideje

Ideja za kompostnik se je ob gospodarski krizi porodila solastnici Plastike Skaza in direktorici Inštituta Skaza Tanji Skaza. Foto: Bojan Puhek

Ideja za nastanek inovativnega kompostnika je tako edinstvena, da si zasluži posebno poglavje. Porodila se je podjetnici, menedžerki, solastnici Plastike Skaza in direktorici Inštituta Skaza Tanji Skaza.

"Leta 2008 so zaradi gospodarske krize vsa proizvodna podjetja utrpela veliko škode. Pri nas je bilo takrat zaposlenih okrog sto ljudi in 25 smo jih morali odpustiti. V tem času sem rodila sina in pred menoj je bila nemogoča naloga: morala sem predati odpovedi. Ne znam povedati, kako grozno je to in kakšne posledice sem občutila zaradi tega. To se je potem poznalo na sinovem zdravju, saj je dobil zelo močan atopijski dermatitis – moj stres je vplival na otroka in zaradi njegovega zdravja sem bila še pod dodatnim stresom. Začarani krog se je začel. Vozili smo ga k vsem specialistom in se na koncu odločili za alternativno zdravljenje, kjer so mi povedali, da je sin pod največjim stresom zaradi mene. Svetovali so nam, da ga hranimo izključno s povsem naravno hrano. Če hrana ni bila primerno pridelana, je dobil močne izpuščaje, da je bil kar krvav. Začela sem raziskovati, kako bi lahko otroku pomagali z lastno hrano in tako smo naleteli na japonsko različico Bokashi Organka, ki se je imenoval Bokashi Set. Sami smo začeli pridelovati kompost, da smo lahko pridelali hrano za otroka," je pripovedovala Tanja Skaza. Po enem letu takšnega režima so otroka nekako pozdravili. Menda je še zdaj občutljiv na prehrano in če po določeni hrani dobi izpuščaj, vedo, da se morajo tega vsi izogibati.

Navdušenje, ki ga je želela deliti z vsemi

Tanja Skaza: "Vsem ljudem sem hotela povedati za to metodo, saj sem res stala za tem." Foto: Bojan Puhek

"Želela sem, da naredimo izdelek, ki odraža trajnostno življenje, s katerim ne bomo škodovali okolju, ampak bomo naredili nekaj dobrega zase in potrošnike. Takrat nobena agencija ni bila za to, da začnemo izdelovati kompostnike Organko. Čudili so se, da bi bil prav koš za smeti izdelek, ki bi Plastiko Skaza spremenil in pokazal, da zna razviti lastno blagovno znamko. Pet ljudi nas je pogumno pristopilo k izdelavi in takrat so me klicali 'gospa z bio kanto'," se spominja Tanja Skaza, ki jo je k ideji o lastni blagovni znamki vodila tudi skrb, da bi spet nastala kriza in bi jim kupec sporočil, naj ustavijo proizvodnjo, ker se je ustavil trg.

"Edina možnost za rešitev je bil lasten izdelek, vendar tega ni želel skoraj nihče podpreti. Rekli smo si, ali bomo nadaljevali in iskali proizvodna podjetja ali pa gremo v drugo smer in naredimo nekaj čisto novega. Takrat še nismo imeli 'brand mendžerja', prodajnika. Imeli pa smo ljudi, ki so to znali delati –razvojnika in tehnologa."

Prvi koš je bil v večjem delu narejen iz reciklirane plastike, uporabili so naravne barve, saj so res želeli pokazati svoje vrednote – zavezanost trajnosti, odgovoren odnos do okolja in skupnosti, ki jim jo je "vcepila" že IKEA leta 1994.

Drugačni že od samega začetka

Marketinška raziskava je že pred leti pokazala, da so drugačni, trajnostno naravnani. Foto: Bojan Puhek

"Želeli smo, da naša dejavnost ne bi škodovala okolju. Na vprašanje, kako lahko ljudem zagotovimo dobro in varno okolje, je bil edini logičen odgovor lastna blagovna znamka." Najprej so pri marketinški agenciji naročili raziskavo, ki jim je pokazala položaj na trgu. Že takrat se je izkazalo, da so drugačni, trajnostno naravnani. "Agencija se ni strinjala z izdelavo Organka, sama pa sem stoodstotno verjela vanj, vendar nisem znala zgodbe marketinško pravilno izpeljati, pa še nerodno mi je bilo govoriti o tem. Svetovala nam je, naj se lotimo izdelave varnih stvari, kot na primer stola ali navadnega koša za odpadke. Nam je bilo to premalo. Sodelavec iz orodjarne je nato naredil načrt za novo orodje za izdelavo Organka in kmalu smo na nekem sejmu za izdelek dobili nagrado za najbolj inovativen izdelek, ker je bil narejen iz reciklata in ker je koristno prispeval k pridelavi novega vira. To je bila najboljša odločitev v Plastiki Skaza, kajti kot rečejo – vsaka kriza požene kri po žilah."

Ko se nad izdelkom navduši davčna inšpektorica

Podjetje je tako naredilo največji napredek v tem, da je iz obrtniškega podjetja nastalo razvojno podjetje in nihče, razen tujci, ni verjel vanje. "Za Slovenijo smo bili še prezgodnji. Počasi se nam je začela odpirati pot in prodaja našega prvega Organka še vedno raste," je dodala Tanja Skaza. Zanimivo je bilo, ko jih je prišla preverjat davčna inšpekcija. Inšpektorici je bil Organko tako všeč, da se je vključila v njihov razvojni projekt, saj je bila tudi ona povsem okoljsko usmerjena.

Tanja Skaza verjame, da je pozitivno za posel, če vsi zaposleni verjamejo v izdelek. Vsi zaposleni so tako dobili prvega Organka, nad njim pa so se najbolj navdušili v času korona krize, ker je v ospredje zavesti ljudi prišla želja po samooskrbi.

Z Organkom naprej v prihodnost in nazaj k naravi

V poslanstvu podjetja Plastika Skaza je zapisano: zaradi čistejšega okolja in boljše uporabniške izkušnje želimo razvijati inovativne izdelke, narejene iz obnovljivih materialov.

"Karkoli bomo delali, bo sledilo Organku. Želimo delati stvari, ki so povezane z nečim, kar se začne na izvoru. Odpadki se začnejo na izvoru. Želimo se vrniti k naravi. Vedno se vračamo k naravi. To je tudi spremenilo razmišljanje naših glavnih kupcev."

Tudi v podjetju se trudijo delovati trajnostno, družbeno odgovorno in dobrodelno. Že od leta 1994 ločujejo odpadke, ne uporabljajo izdelkov iz plastike za enkratno uporabo. "V svetu ni niti enega odstotka podjetij, ki bi se odločila za transformacijo iz proizvodnega podjetja v podjetje, ki razvija lastno blagovno znamko. Zdaj pa vidimo, da smo povsem ekološko naravnani. Karkoli počnemo, nam je okolje prioriteta."