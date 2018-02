15 Rusov, oproščenih na Casu, korak bližje igram

"V luči odločitve Casa bo komisija še enkrat preverila vseh 15 morebitnih ruskih udeležencev. Vsak primer bo komisija obravnavala posebej," je danes v Pjongčangu povedal tiskovni predstavnik Moka Mark Adams.

Komisiji predseduje nekdanja francoska ministrica za šport Valerie Fourneyron, ki se je ukvarjala tudi z vabili za 169 ruskih športnikov, ki že imajo dovoljenje za nastop na igrah na Korejskem polotoku. Skupaj je bilo na seznamu kar 500 potencialnih udeležencev iz Rusije.

Najbolj na očeh sta olimpijski prvak iz Sočija v smučarskem teku Aleksander Legkov in olimpijski prvak v skeletonu Aleksander Tretjakov, ki sta na spisku 15 športnikov, ki želita nastopiti tudi na Korejskem polotoku.



Doslej je vabilo za nastop na igrah prejelo 169 ruskih športnikov, ki bodo nastopali v okviru zastave Moka.

Mednarodno športno arbitražno razsodišče je v četrtek zaradi pomanjkanja dokazov preklicalo doživljenjsko prepoved udeležbe na igrah 28 Rusom, med katerimi 13 ni več aktivnih, in potrdilo 11 suspenzov.

Mok je ruske športnike kaznoval zaradi domnevne vpletenosti v ruski sistemski doping, voden z državnega vrha, med igrami v Sočiju 2014.

Odločitev švicarskega sodišča odmeva

Odmeva pa tudi odločitev zveznega sodišča v Švici, ki ni ugodila šesterici ruskih športnikov, ki so želeli olimpijski nastop iztožiti, je danes poročal portal Insidethegames, ki se je skliceval na Mok. Med tožniki je bil tudi šestkratni svetovni prvak v hitrostnem drsanju Pavel Kulišnikov, ki ni prejel vabila Moka za igre.

Ob Kulišnikovu so tožili še hitrostni drsalec Denis Juskov, biatlonca Irina Starih in Aleksander Logvinov, smučarski skakalec Dimitrij Vasiljev in tekmovalka v hitrostnem drsanju na kratke proge Tatjana Borodulina. Vsi omenjeni so bili v preteklosti že kaznovani zaradi zlorabe prepovedanih poživil. Glede na poročanje Insidethegames pa se na sodišču obetajo novi postopki.

Mok si strašansko želi čistih iger, zato je od aprila lani pri olimpijcih opravil več kot 16.700 dopinških testov. Najbolj so bili po drobnogledom Rusi, ki so jih testirali 2292-krat, Nemci so opravili 1474 testov. V Sloveniji je 76 kandidatov za igre v zadnjem letu dni opravilo 170 testiranj.