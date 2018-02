Jakov Fak ostaja pri kolajni iz Vancouvra

Biatlon, 10 km šprint, moški

Številka 13 Jakovu Faku ni prinesla sreče. Foto: Getty Images

"Če bom tekaško na želeni ravni, strelsko natančen in taktično dosleden, vem, da se lahko zavihtim visoko," je pred prvim dejanjem moškega biatlonskega programa olimpijskih iger v Pjongčangu dejal Jakov Fak. Tokrat na vse "če-je" ni imel pritrdilnega odgovora, tako da je bil po dveh zgrešenih strelih, po enem stoje in leže, na 23. mestu oddaljen od odra za zmagovalce. Na slednjem so pristali novi olimpijski prvak Arnd Peiffer, srebrni Čeh Michael Krcmar in Italijan Dominik Windisch, ki v nasprotju s prvima dvema na strelišču ni bil stoodstoten.

"Ne, nisem zelo razočaran," se je ob ekranu, ki je kazal minus enajst stopinj Celzija, na novinarsko vprašanje odzval Fak, ki tako ostaja pri eni olimpijski kolajni. Osvojil jo je prav v šprintu leta 2010 v Vancouvru, a tedaj še pod hrvaško zastavo. Tokrat še zdaleč ni bil edini favorit, ki je ostal praznih rok. Najboljši biatlonec svetovnega pokala Martin Fourcade je namreč po treh zgrešenih strelih pristal na osmem mestu. Še slabše pa jo je ob sunkih vetra odnesel Norvežan Johannes Thingnes Boe. Zgrešil je kar štiri strele in bil le 31.

Pričakovana težava

Arnd Peiffer je veliki zmagovalec šprinterske preizkušnje. Foto: Getty Images Nesojeni nosilec slovenske zastave na odprtju olimpijskih iger se je podobnega scenarija bal že ob napovedanih nizkih temperaturah, v katerih težave s strelnim prstom postanejo še bolj izrazite.

"Tekaško sem v primerjavi z zadnjimi tekmami svetovnega pokala napredoval. Žal pa na strelišču nisem bil stoodstoten. To je bil največji minus današnje tekme. Znova so se pojavile težave z občutkom. A to je stara zgodba o moji poškodbi, za katero še danes plačujem davek. Takrat sem bil neumen, pa sem vztrajal do konca tekme," se je stare poškodbe še enkrat spomnil Fak, ki bo svojo priložnost iskal na preostalih preizkušnjah.

Bauer po odličnem začetku tri mesta za Fakom

Družbo sta mu delala Čeh Michael Krcmar in Italijan Dominik Windisch. Foto: Getty Images Tretji biatlonec svetovnega pokala je za zmagovalcem zaostal dobrih 55 sekund, že tri mesta za njim pa na rezultatski listi lahko najdemo Klemna Bauerja. Ta je v nasprotju z reprezentančnim sotekmovalcem strelišče prvič zapuščal s petimi podrtimi tarčami, zato pa je moral dvakrat v kazenski krog po drugem streljanju.

"Začel sem zelo obetavno, skladno z načrtom in glede na razmere tudi zelo pametno. Ob streljanju leže sem po opravljeni korekciji na orožju izkoristil dobre pogoje. Tudi vmesni časi so bili dobri. Nato pa sta se mi ob drugem prihodu na strelišče pripetili dve manjši napaki. Vemo, kaj to pomeni v biatlonu. Gre za vprašanje desetink sekunde ob prehitro oddanem strelu. Žal mi je, da se je to zgodilo, predvsem zaradi tega, ker sem se na progi počutil zelo dobro. Že na ogrevanju je bilo tako. Iz teh občutkom bom črpal tudi pozitivne misli," je po nastopu ugotavljal Bauer, ki bo, tako kot seveda tudi Fak, nastopil na ponedeljkovi zasledovalni tekmi. Tja se je uvrstil tudi Miha Dovžan (53.), medtem ko je bil Mitja Drinovec prepočasen.