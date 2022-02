V živo: Japonec z rekordom skakalnice, Peter Prevc najboljši Slovenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na olimpijskih igrah v Pekingu so pravkar na sporedu kvalifikacije v smučarskih skokih, ki bodo za slovenske orle manj stresne kot trening, na katerem je potekal interni boj za nastop na tekmi. Vse skupaj predstavljajo ogrevanje za nedeljsko preizkušnjo za medaljo. Za Slovenijo skačejo Anže Lanišek, Lovro Kos, Timi Zajc in Peter Prevc. Skakalci so že opravili s poskusnim skokom, v katerem je z rekordom skakalnice zablestel Rjoju Kobajaši. Z isto daljavo se je pohvalil tudi Avstrijec Manuel Fettner. Od Slovencev je bil na devetem mestu najvišje uvrščen Peter Prevc.