Diskvalifikacija Madžara osrečila Kitajca Rena

Madžarski as in dvakratni svetovni prvak Shaolin Sandor Liu je v zadnjem metru olimpijske tekme v hitrostnem drsanju na kratke proge izgubil kolajno. V cilj je sicer pridrsal kot prvi, a po pritožbi Kitajca Rena so sodniki Madžara diskvalificirali, saj je tik pred ciljno črto z drsalko za trenutek zapustil svoje del proge.

Zlato kolajno je tako s časom 1:26,768 minute osvojil Kitajec Ren, dobre tri sekunde za njim je v cilj pripeljal Li Wenlong, še slabih šest sekund pozneje pa Madžar Shaoang Liu, mlajši brat diskvalificiranega Shaolina Sandorja.