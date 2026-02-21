Dvojna nemška zmaga v bobu dvosedu

Nemške tekmovalke so na preizkušnji v bobu dvosedu zasedle vrh lestvice. Z današnjim prvim mestom nemška dvojica Laura Nolte in Deborah Levi ohranja naslov olimpijskih prvakinj, srebro sta osvojili Lisa Buckwitz in Neele Schuten. S tretjim mestom sta Američanki Kaillie Humphries in Jasmine Jones preprečili popolno prevlado Nemk.

Ena od zmagovalne dvojice, Nemka Nolte, je bila na letošnjih igrah v Milanu in Cortini druga v bobu enosedu.

Američanka Humphries je letos prav tako osvojila medaljo v bobu enosedu, kjer je bila tretja. Enainštiridesetletna olimpijka je v preteklosti osvojila štiri odličja, od tega tri zlate. Ima zlato medaljo z Pekinga 2022 v bobu enosedu. V Vancouvru 2010 in Sočiju 2014 je že osvojila prvo mesto v kategoriji boba dvoseda, v Pyeongchangu 2018 pa je bila tretja.

Buckwitz, ki je na današnji preizkušnji bila druga, je osvojila srebrno medaljo v bobu dvosedu v Pyeongchangu leta 2018.

Američanki pa sta za 0,15 sekunde prehiteli še tretjo dvojico predstavnic Nemčije, Kim Kalicki in Talea Prepens, ter s tem preprečili trojno nemško zmago.