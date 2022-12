Tim, Gloria in Žan, ki je prvo vožnjo odpeljal najhitreje, v izločilnih bojih Carezze

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Carezzi v italijanskih Dolomitih so deskarji že opravili kvalifikacije za prvo preizkušnjo v paralelnem veleslalomu v tej sezoni. Od štirih slovenskih predstavnikov na startu so se trije uvrstili v izločilne boje. Žan Košir s šestim mestom, Tim Mastnak in Gloria Kotnik pa z desetim časom dveh kvalifikacijskih voženj. Rok Marguč je z 18. mestom obstal pred vrati najboljših 16, ki jih ob 13.15 čakajo izločilni boji. Za želenim 16. mestom je zaostal 24 stotink sekunde.