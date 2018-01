Za Petrom Prevcem se krepko praši

Kulm, Oberstdorf, Vikersund in Planica. To so kraji, kjer bodo letos najboljši skakalci leteli nekoliko dlje kot na navadnih napravah. Ta konec tedna bodo aktivni na Kulmu, v prihodnjem pa bo svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu. Norveška velikanka in Letalnica bratov Gorišek prihajata na vrsto marca ob koncu sezone in prav na teh se leti najdlje.

Kulm ima rekord 244 metrov, s tem dosežkom pa se lahko pohvali naš Peter Prevc.

Prav slovenski skakalec je v zadnjem obdobju najboljši letalec. Ne samo da je na tej letalnici pred dvema letoma osvojil naslov prvaka, pohvali se lahko tudi s tem, da je z 250 metri pred tremi leti postavil svetovni rekord in se kot prvi človek na svetu vpisal v klub 250.

Svetovni rekord je sicer zdaj z 253,5 metra v lasti Avstrijca Stefana Krafta, a je Peter tisti, ki je od vseh skakalcev daleč največkrat skočil čez 230 metrov.

Število poletov, daljših od prek 230 metrov

Skakalec Država Število poletov prek 230 m Osebni rekord (m) Peter Prevc Slo 38 250 Stefan Kraft Avt 25 253,5 - sv. rekord Jurij Tepeš Slo 21 244 Anders Fannemel Nor 19 251,5 Michael Hayböck Avt 18 242 (padec) Robert Kranjec Slo 17 244 Noriaki Kasai Jap 14 241,5 Johann André Forfang Nor 13 245,5 Kenneth Gangnes Nor 12 248,5 Andreas Wellinger Nem 12 245

To mu je uspelo kar pri 38 skokih, sledi pa velika praznina. Za njim se krepko praši. Naslednji v vrsti je dosežek Krafta, ki mu je to uspelo pri 25 skokih. Na tretjem mestu s številko 21 je Jurij Tepeš, a ga na Kulmu ta konec tedna zaradi slabše forme ne bomo videli na delu. Prav tako ne bo letel Robert Kranjec, ki je to sezono začel po operaciji in rehabilitaciji kolena.

Slovenska reprezentanca bo imela svoje adute še z Domnom Prevcem, ki je lani premierno stopil na letalnice, Tilnom Bartolom, ki je pred dvema letoma pri preizkusu Letalnice bratov Gorišek poletel kar 252 metrov in ob krajšanju leta nato padel, Anžetom Semeničem, Žigo Jelarjem in našim najboljšim v svetovnem pokalu Jernejem Damjanom.

Zadnjih deset sprememb rekorda

Daljava (m) Datum Skakalec Država Letalnica 231 20. marec 2005 Tommy Ingebrigtsen Norveška Planica 234,5 20. marec 2005 Bjørn Einar Romøren Norveška Planica 235,5 20. marec 2005 Matti Hautamäki Finska Planica 239 20. marec 2005 Bjørn Einar Romøren Norveška Planica 243 11. februar 2011 Johan Remen Evensen Norveška Vikersund 246,5 11. februar 2011 Johan Remen Evensen Norveška Vikersund 250 14. februar 2015 Peter Prevc Slovenija Vikersund 251,5 15. februar 2015 Anders Fannemel Norveška Vikersund 252 18. marec 2017 Robert Johansson Norveška Vikersund 253,5 18. marec 2017 Stefan Kraft Avstrija Vikersund

Vsi poleti prek 250 metrov