Z Zavarovalnico Triglav do mesta na virtualni tribuni sredi Pokljuke

Osnovnošolci bodo v okviru akcije Otroci Triglava na Pokljuki za najboljše biatlonce in biatlonke sveta navijali že deveto leto zapored, tokrat na virtualen način. Športne junake lahko letos v živo, a zaradi epidemije in z njo povezanih ukrepov na oddaljen način spodbujajo tudi preostale generacije športnih navdušencev. Prijave k navijanju prek oddaljenih poti so odprte na spletni strani triglav.si/pokljuka . Kot pravi Klemen Bauer, ima podpora navijačev v času, ko ti ne morejo biti prisotni na tekmah, še večjo težo.

Akcija Otroci Triglava na Pokljuki se je v devetem letu izvedbe zaradi izrednih okoliščin preselila v spletno okolje. Virtualni ogled štirih tekem, v sklopu katerih si lahko učenci slovenskih osnovnih šol ogledajo nastope biatloncev svetovnega kova, je namenjen spodbujanju najmlajših navijačev k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu. Za osnovnošolce je organiziran tudi natečaj Naj transparent, na katerem se lahko učenci pomerijo v pripravi najboljših navijaških transparentov.

S spodbudo navijačev do odličnih nastopov

K navijanju prek ekranov, ki bodo postavljeni ob tekmovalni progi, je ljubitelje biatlona vseh generacij, še posebej najmlajše, povabil tudi Klemen Bauer: "V času, ko navijači fizično ne morejo biti z nami, nam njihova podpora pomeni še toliko več. Izredno sem vesel, da nas ljubitelji biatlona vseh generacij podpirajo tudi v takšnih trenutkih. Čutili bomo vsak vzklik navijanja in verjamem, da nas bo to poneslo do dobrih rezultatov. Vsako leto nam veliko pomeni tudi navijaško vzdušje otrok, ki nas med tekmami na Pokljuki že vrsto let zvesto spremljajo z izvirnimi transparenti. Mlade navijače zato vabim, da svojo ustvarjalnost ponovno zlijejo na transparent. Spodbujam jih še, da se med preostalimi zimskimi radostmi preizkusijo tudi v teku na smučeh. Zima je namreč na vrhuncu."

Prijave k navijanju so že odprte

Medtem ko bodo osnovnošolci virtualno navijaško zgodbo na Pokljuki ob ogledu štirih tekem ustvarjali v okviru šolskih aktivnosti, se navijanju po oddaljenih poteh na preostalih osmih tekmah lahko pridružijo tudi starejši ljubitelji biatlona. "V okviru akcije Otroci Triglava na Pokljuki smo v preteklih osmih letih nepozaben dan na Rudnem polju omogočili že več kot 15 tisoč otrokom. Letos pa imamo priložnost, da k soustvarjanju navijaškega vzdušja povabimo športne navdušence vseh generacij. Ne dvomimo, da bodo tako najmlajši kot tudi nekoliko starejši ljubitelji športa s spodbudami, ki bodo v živo predvajane na velikih ekranih ob tekmovalni progi, biatlonce spodbudili k odličnim nastopom," je povedala Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica službe za trženjsko komuniciranje v Zavarovalnici Triglav.

Zvesti navijači se lahko k soustvarjanju edinstvenega vzdušja na Pokljuki na spletni strani triglav.si/pokljuka prijavijo že danes. Prijave na posamezno tekmo bodo odprte najdlje do 16. ure pred dnem tekme (primer: posameznik, ki želi navijati v nedeljo, se lahko prijavi do 16. ure v soboto). Po uspešni prijavi bodo posamezniki prejeli povezavo za uporabo orodja za oddaljena srečanja, prek katerega bodo lahko v živo delili svoje navijaške utrinke. Vse informacije o načinu sodelovanja in terminu tekem, na katere se posamezniki lahko prijavijo, so objavljene na prijavni spletni strani.

