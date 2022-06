"Kako bi lahko bolje končal sezono kot s prijetnim prostim deskanjem brez motečih oblačil," se je avstrijski olimpijec Alexander Payer vprašal v objavi na Instagramu, v kateri se je s kratkim zapisom poslovil od olimpijske sezone.

"Bila je dolga in intenzivna sezona s številnimi vzponi in padci, a na koncu sem več kot zadovoljen s svojimi dosežki," je zapisal, "še posebej sem ponosen na zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala v konkurenci mešanih ekip in lačen uspehov v prihodnji sezoni. Za mano je preizkušanje novih desk in lahko rečem le, da se obetajo velike reči," je optimističen Payer, ki je sezono med posamezniki končal kot deseti v skupnem seštevku svetovnega pokala, na najpomembnejši tekmi sezone, na olimpijskem paralelnem veleslalomu v Pekingu, pa je osvojil osmo mesto.

Alexander Payer je sezono 2021/2022 sklenil z zmago v skupnem seštevku mešanih ekip in na desetem mestu med posamezniki. Foto: Reuters

Olimpijske igre so bile zanj in za njegovo partnerico, prav tako deskarko Sabine Schöffmann velika preizkušnja, saj je Schöffmannova zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus na Kitajskem ostala brez olimpijskega nastopa.

Kot je še zapisal, je zdaj čas za doživetja zunaj smučišč. V prihodnjih tednih ga bomo videvali na stezicah in poligonih Koroške, je pa odprt tudi za preostale športne avanture, je še sporočil svojim sledilcem.