Volavškova tretja na zadnji tekmi in v svetovnem pokalu

Na finalni tekmi druge sezone svetovnega pokala v nemškem Schonachu je Ema Volavšek osvojila tretje mesto in kot tretja tudi končala v skupnem seštevku. Silva Verbič je bila 17., tudi na zadnji tekmi pa je bila najboljša Norvežanka Gyda Westvold Hansen, ki je tako dobila vse letošnje tekme, na katerih je prišla do cilja, in tudi dvignila globus.

"Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljna. Že na skokih sem pokazala, da znam, že tam sem se visoko uvrstila, bila sem tretja. Na teku mi je šlo dobro, a moram priznati, da je bila to ena najtežjih tekem v sezoni, saj je bilo zelo vroče na progi in je še težje teči. S celotno sezono sem tudi zadovoljna, bila sem konstantna, to mi je prineslo tudi tretje mesto skupno in dvojne stopničke. Sledi malo počitka in nato priprave na naslednjo sezono, da bom lahko še boljša," je dejala Volavškova.

Poleg Westvold Hansnove je bila od Slovenke v skupnem seštevku boljša tudi še ena Norvežanka Ida Marie Hagen.

