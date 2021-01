Lampičeva v klasiki do 32. mesta: Imaš dneve, ko ti gre, in dneve, ko ti ne gre

Na štartu šeste od osmih etap Tour de Skija je bilo 44 tekmovalk, v cilj je prišla še ena manj. Anamarija Lampič, osma skupno pred etapo, je danes imela le en cilj in le-tega je uspešno izpolnila. Prvi krog je namreč pretekla kot prva in pobrala vseh 15 točk za seštevek šprinta. S tem je naredila korak k ubranitvi rdeče majice iz lanske sezone.

Po prvem krogu je Lampičeva popustila, tudi tekmice pa so narekovale hud ritem in hitro je padla na mesta okrog 30. Na koncu je z zaostankom dobrih dveh minut zasedla 32. mesto, v skupnem seštevku je padla na šestnajsto, v seštevku točk pa se je povzpela na 3. mesto, le še 14 točk za vodilnima Jessie Diggins in Ebbo Andersson.

"Imaš dneve, ko ti gre, in dneve, ko ti ne gre"

"Že včeraj sem si rekla, nič, najmanj imam za izgubiti, če grem po točke za šprint, in tudi danes sem se odločila, da je moja taktika, da vzamem čim več točk. To sem naredila. Potem pa sem preprosto trpela naprej od prvega kroga do cilja. Želela sem dobiti čim manj zaostanka, ampak se je iz kroga v krog zaostanek povečeval. Tako je, to je tekma Tour de ski. Imaš dneve, ko ti gre, in dneve, ko ti ne gre. Včeraj sem se počutila precej v redu, se je danes videlo, da ko sem pobrala točke, nisem bila sposobna držati skupine, bilo je prehitro, res sem izgubljala predvsem na ravninskih delih," je po tekmi povedala Lampičeva.

Danes je sicer zmagala Rusinja Natalija Neprjajeva, 2,4 sekunde je zaostala Nemka Katharina Henning, tretja je bila Anderssonova z zaostankom 4,1 sekunde. Skupno ima Digginsova 55 sekund naskoka pred Julijo Stupak in že minuto in 42 sekund pred Frido Karlsson, Lampičeva na 16. mestu zaostaja 4 minute in 16 sekund.

Boljšunov spet nepremagljiv

Tudi v moški konkurenci je zmaga odšla v Rusijo, Aleksander Boljšunov je z novim uspehom še povečal vodstvo v skupnem seštevku pokala in na novoletni turneji. Drugi je bil Italijan Francesco de Fabiani z 1,8 sekunde zaostanka, tretji pa drugi Rus Aleksej Červotkin (+3,7).

Šesta tekma letošnje novoletne turneje in prva v italijanski dolini Fiemme je na 15 kilometrov klasično s skupinskim štartom prinesla novo zmago Boljšunovu, ki je slavil še petič v novem letu. Italijan Federico Pellegrino je bil 1. januarja zadnji, ki ga je premagal.

Pellegrinov rojak de Fabiani je bil blizu temu, da tokrat Rusa potisne na drugo mesto, saj je vodil v zaključnem delu tekme. Boljšunov ga je prehitel v zadnjem spustu pred prihodom v ciljno ravnino stadiona, ko se je dobesedno odpeljal mimo njega.

Italijanu ni pomagalo niti močno poganjanje s palicami, ki ga Rus ni potreboval, saj si je v skoraj smukaški preži privozil tako prednost, da dvoboja ni mogel izgubiti. Med prvo peterico so bili tokrat štirje Rusi.

Jutri je na Touru na sporedu drugi šprint, tokrat v klasični tehniki. Lani je v Val di Fiemmeju Anamarija Lampič ugnala vso konkurenco.

Izidi, klasična tehnika s skupinskim startom: Ženske, 10 km: 1. Natalija Neprjajeva (Rus) 30:35,5

2. Katharina Henning (Nem) +2,4

3. Ebba Andersson (Šve) 4,1

4. Teresa Stadlober (Avt) 6,6

5. Johanna Matintalo (Fin) 7,2

6. Krista Parmakoski (Fin) 9,9

...

32. Anamarija Lampič (Slo) 2:03,8

... Skupni vrstni red (14): 1. Rosie Brennan (ZDA) 580

2. Tatjana Sorina (Rus) 506

3. Jessie Diggins (ZDA) 460

4. Natalija Neprjajeva (Rus) 450

5. Julija Stupak (Rus) 412

6. Anamarija Lampič (Slo) 383

...

27. Eva Urevc (Slo) 106

... Novoletna turneja (6 od 8): 1. Jessie Diggins (ZDA) 2:25:02

2. Julija Stupak (Rus) 0:55

3. Frida Karlsson (Šve) 1:42

4. Ebba Andersson (Šve) 1:45

5. Katharina Henning (Nem) 2:06

6. Krista Parmakoski (Fin) 2:06

...

16. Anamarija Lampič (Slo) 4:16

...

