V živo: čas za stopničke?

Smučarske skakalke so se preselile v Hinzenbach, kjer bodo od petka do nedelje kar tri tekme. Prva bo danes ob 13.30, pravkar pa potekajo kvalifikacije. Slovenijo zastopa šesterica, osrednji orožji pa sta Ema Klinec in Nika Križnar. Ema je bila na treningu najboljša.