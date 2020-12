V negotovost tokrat brez prve dame Glorie, ki jo čaka najpomembnejša vloga

Prihodnjo soboto, 12. decembra, se bo v italijanski Cortini d'Ampezzo s tekmo v paralelnem veleslalomu začela nova sezona alpskih deskarjev. Trije slovenski mušketirji na deski Tim Mastnak, Žan Košir in Rok Marguč so na krilih vrhunskih priprav, kjer ni manjkalo ne snega ne dobrega vremena, pripravljeni na zagon nove sezone, tokrat brez prve dame slovenskega deskanja Glorie Kotnik. A še prej jih čaka marsikateri zdravstveni protokol …

Slovensko A-reprezentanco v deskanju na snegu bo tudi v letošnji sezoni sestavljala standardna trojka Tim Mastnak, Rok Marguč in Žan Košir, medtem ko četrto članico ekipe Glorio Kotnik v prihodnjem letu čakajo še bolj kot šport pomembne obveznosti. Enaintridesetletna Velenjčanka namreč februarja pričakuje prvorojenca in začasno prekinja tekmovalno kariero. Ali je to tudi že konec njene športne poti, se bo odločila med porodniškim dopustom.

Najuspešnejša slovenska deskarka Gloria Kotnik je zaradi nosečnosti prekinila športno kariero. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Vrhunca sezone ne bo. Vsaj ne na Kitajskem.

Nova sezona alpskih deskarjev je, tako kot je z večino stvarmi leta 2020, negotova že na samem začetku. Tako kot v vse pore življenja, se je tudi v to smučarsko panogo zavlekel duh koronavirusa, ki vpliva tudi na tekmovalni koledar.

Že zdaj je znano, da so odpovedane tri tekme svetovnega pokala – v avstrijskem Bad Gasteinu, prizorišču Blue Mountain v Kanadi in italijanskem Piancavallu – pod velikim vprašajem je tudi februarsko svetovno prvenstvo v deskanju in smučanju prostega sloga. Vrhunec deskarske sezone bi morala gostiti Kitajska, a se je temu zaradi koronavirusa in s tem povezanimi ukrepi – tekmovalci bi morali v 14-dnevno karanteno – odpovedala. Mednarodna smučarska zveza (FIS) išče alternative.

Tudi uvodna tekma sezona v Cortini d'Ampezzo (12. 12.) še ni stoodstotno potrjena. V uvodnem dolomitskem dvojčku, ki ga tvori še tekma v Carezzi pet dni pozneje, bodo nastopili Mastnak, Košir, Marguč, B-reprezentanta Črt Ikovic in Jernej Glavan ter Sara Goltez. Mlada tekmovalka si je sicer pred kratkim zlomila prst, a je prepričana, da bo pripravljena tudi do svetovnega mladinskega prvenstva, ki bo od 19. do 21. decembra v Lachtalu v Avstriji, kjer sta Košir in Marguč že osvajala kolajne. Priložnost bo dobil tudi Gal Leskovar.

Glavni trener: Tako dobrih priprav še nismo imeli

Glavni trener Izidor Šušteršič je navdušen nad pripravljalnim delom sezone. Foto: Miha Matavž Glavni trener Izidor Šušteršič je tako kot tekmovalci zelo zadovoljen s pripravljalnim obdobjem, ki so ga slovenski deskarji večinoma preživeli na ledenikih v Avstriji (Kaunertal, Mölltal) in Italiji (Solda, Stelvio).

Priprave so bile dobre, še posebej, če jih primerja z lanskimi, ko so zaradi težav s snegom težko sestavili kakovosten trening.

"Letos, ko je vse 'prepovedano', pa je vse super. Zgodaj smo dobili sneg, pogoji na ledenikih so bili zelo dobri, trenirali smo na zelo različnih terenih, ker so bila smučišča odprta samo za nacionalne ekipe, nismo imeli niti težav z gnečo. Skratka, za nami je fantastična pripravljalna sezona in takih bi si še želel."

"Na vsaki prvi tekmi si ničla, šele ..."

Kar zadeva pričakovanja, ni želel kovati previsokih ciljev. "Zame si na vsaki prvi tekmi ničla, šele potem lahko pokažeš, kaj si in kam spadaš. Ne glede na to, ali si prej zmagoval ali nisi, novo sezono vsi začenjamo na novo. Kdo ve, kaj vse se je vmes zgodilo … Na prvi tekmi se bo pokazalo, kam lahko kdo seže, na drugi pa se to običajno bolj ali manj potrdi. Vemo, da se lahko v izločilnih bojih zgodi marsikaj. Tudi presenečenja so mogoča, nova imena prav tako."

"Še nikoli ni bilo tako lahko organizirati tekem"

Na vprašanje, ali se deskarjem zdi, da je njihova športna panoga v primerjavi z alpskim smučanjem in smučarskimi skoki v slabšem položaju, kar zadeva organizacijo tekem, je Šušteršič dejal, da se Mednarodna smučarska zveza sicer trudi, ni pa prepričan, da stori vse, da bi bilo tekem čim več. Pri drugih disciplinah najbrž stori več," je dejal.

Poudaril je, da so nekateri športi, predvsem to velja za letne športe, novonastale razmere znali dobro rešiti. Prepričan je, da bi bilo to mogoče storiti tudi pri deskanju. "Še nikoli ni bilo tako lahko organizirati tekem. Nastanitve so lažje dosegljive, na smučiščih ni gneče, ob varnostnih protokolih ne bi smelo biti težav," je prepričan glavni trener slovenske reprezentance v deskanju na snegu.

Mastnak: Rezultati bodo letos bolj realni

"Letos smo vsi imeli optimalne pogoje, zato bodo primerjave bolj realne." Foto: Alenka Teran Košir Najmlajši v A-ekipi, 29-letni Tim Mastnak, svetovni podprvak v paralelnem veleslalomu iz leta 2019, se zaveda, da bo treba na vsaki tekmi pokazati vse, saj nihče ne ve, kako dolgo bo sezona sploh trajala oziroma kako dolgo se bo deskarsko kolesje sploh vrtelo.

Prepričan je, da bodo rezultati letos bolj realni, saj so vsi imeli precej podobne pogoje, kar pomeni, da so vsi lahko optimalno trenirali.

Na vprašanje, ali se ga negotove razmere pred začetkom sezone kakorkoli dotaknejo, je odgovoril, da ga to niti ne moti. "Moj življenjski slog je od nekdaj tak. Nerad načrtujem in nikoli ne vem natanko, kaj bo čez nekaj dni, ali bom z avtodomom v Karavankah zavil na eno ali na drugo smer. Zato se s trenutnimi razmerami ne obremenjujem."

Košir: Negotovosti sem navajen že zadnjih 20 let

Negotovosti sta se v svoji karieri dodobra navadila tudi Košir in Marguč.

"Negotovosti sem navajen že zadnjih 20 let. Včasih tudi za naslednji teden nisem vedel, kam bomo šli na sneg in kako, pa veste, kaj se je teh letih dogajalo z mano. Tako bo tudi letos in tega sem navajen. Tudi na letalu nikoli nisem razmišljal, ali bo strmoglavilo ali ne, in ta sezona je zelo podobna. Na te stvari sem se navadil," je dejal Košir.

Izkušeni Tržičan je letos treniral z mladinsko ekipo in dekleti, nekaj dni tudi z ekipo prve dame alpskega deskanja zadnjih let Čehinje Ester Ledecka, a niso delali neposrednih primerjav, tako da bo na realno sliko, ki mu bo dala vedeti, kam spada v primerjavi s tekmovalci s svetovnega vrha, moral počakati do tekem.

Žan Košir je negotovosti v svoji 20-letni karieri že dodobra vajen. Na spletni novinarski konferenci je ponovil svojo željo po osvojitvi četrte olimpijske medalje. Foto: Sportida

Marguč si želi trenirati v Sloveniji, pripravljen tudi na plačilo obratovalnih stroškov

Teh si želi tudi Marguč, ki je tako kot Mastnak treniral po lastnem programu, se je pa večkrat pridružil tudi tujim reprezentancam in iskal primerjave forme. Z videnim je bil zadovoljen in komaj čaka na tekme. Navedel je tudi željo po treningu na slovenskih smučiščih in obljubil, da bi bili pripravljeni poravnati tudi obratovalne stroške.

"Mislim, da sta prvi dve tekmi najbolj verjetni, potem pa upam, da nas čim prej cepijo in da se sezona lahko nadaljuje. Želim si, da bi odpeljali vsaj večji del sezone," pravi Rok Marguč. Foto: Sabina Schoffmann

Računa, da bodo organizatorji izpeljali vsaj prvi dve tekmi. "Mislim, da sta ti dve tekmi najbolj verjetni, potem pa upam, da nas čim prej cepijo in da se sezona lahko nadaljuje. Želim si, da bi odpeljali vsaj večji del sezone."

Testiranje – nova realnost vsakdana

Pred uvodnim dejanjem sezone tekmovalce čaka še obvezno testiranje na novi koronavirus, proces, ki bo, če se bo sezona nadaljevala po načrtih, kmalu postal sestavni del njihovega vsakdana. Z izjemo Šušteršiča na testiranju s PCR-testi namreč še niso bili.