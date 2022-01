Urška Pribošič po vrnitvi med petnajsterico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Urška Pribošič, povratnica na tekme svetovnega pokala deskarjev prostega sloga, je v kvalifikacijah v kanadskem Calgaryju zasedla 14. mesto, a se s tem ni uvrstila v finale. Naj Mekinc, drugi Slovenec na tekmi, si je na ogrevalni vožnji poškodoval gleženj in ni nastopil.

V kvalifikacijah pred današnjim finalom prve tekme olimpijske sezone v snežnem parku (slopestyle) sta bila najboljša Japonka Kokoma Murase in Kanadčan Mark McMorris, ki se je z nalepko na deski spomnil tudi na našega nedavno preminulega Marka Grilca.

Urška Pribošič, 31-letna Blejka, se je po skorajda enoletnem premoru zaradi poškodbe vrnila na tekme. Boljše je opravila s prvo izmed dveh kvalifikacijskih voženj, za katero je prejela oceno 48,48.

"Z vrnitvijo sem zadovoljna. Skoke in trike v prvi kvalifikacijski vožnji sem izvedla po načrtu. Deskali smo v lepem sončnem vremenu in brezvetrju, še vedno pa je tu zelo hladno, skorajda minus trideset stopinj. Ampak me je pogrel adrenalin," je na silvestrski večer sporočila Pribošičeva. Bila je najstarejša udeleženka tekme v Calgaryju, dosegla pa je svojo trinajsto uvrstitev med najboljšo petnajsterico v olimpijski disciplini snežni park.

Po zaključku tekme se deskarji in deskarke prostega sloga selijo v ameriški Mammoth Mountain, kjer bodo v četrtek, 6. januarja, na sporedu moške in ženske kvalifikacije tekme svetovnega pokala v snežnem parku in ženske kvalifikacije v snežnem žlebu, dan potem bodo sledile še tekme za moške v žlebu, v soboto pa finale obeh disciplin.

V snežnem žlebu bo Slovenijo zastopal Tit Štante, v snežnem parku pa, če bo uspešno saniral poškodbo gležnja, Naj Mekinc. Urška Pribošič iz Calgaryja potuje v Evropo, kjer se bo pripravljala na tekmo svetovnega pokala sredi januarja v švicarskem Laaxu.