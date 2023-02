To je znamka, ki z našimi vrhunskimi športniki ustvarja pozitivne zgodbe

V nemškem Oberhofu se je 8. februarja začelo svetovno prvenstvo v biatlonu, kjer se bodo predstavili nekateri naši najboljši zimski športniki in kjer bomo videli, kako so posamezni tekmovalci tempirali formo za najpomembnejše tekme letošnje sezone. Za končni uspeh je pomemben skupek številnih dejavnikov, tudi tistih, ki jih gledalci pogosto ne vidijo, a še kako štejejo. Uspeh se pogosto gradi tudi na področjih, ki na prvi pogled niso povezana s piljenjem forme, treningi. Pri biatloncih imajo navsezadnje pomembno in veliko vlogo tudi logistika, mobilnost in jekleni konjički. Slovenska reprezentanca v biatlonu vsako sezono z avtomobili prevozi Evropo po dolgem in počez, zato je pomembno, da so vozila zanesljiva ter da se v njih počutijo udobno in varno.

Za doseganje vrhunskih rezultatov športnikov je potrebna premišljena organizacija, ki športnikom omogoča brezhibne treninge in nastope na tekmovanjih. Prav pri zimskih športih imajo veliko vlogo logistika, mobilnost in zanesljiva vozila, ki s svojo funkcionalnostjo ter prostornostjo omogočajo udobno in varno vožnjo. Citroën v Sloveniji že tretje leto zapored ponosno podpira slovensko reprezentanco biatloncev in tekačev na smučeh. Smučarska zveza Slovenije (panoga biatloncev in tekačev na smučeh) je namreč z Avtohišo Kranj in znamko Citroën podpisala sponzorsko pogodbo za uporabo vozil Citroën in tako so postali zlati sponzor slovenskih reprezentanc v teku na smučeh in sponzor slovenskih reprezentanc v biatlonu. Slovenskim biatloncem in tekačem na smučeh omogočajo, da so na poti varni in uživajo v udobju Citroënovih vozil. Biatlonka Anamarija Lampič pravi, da vsako leto z ekipo prevozijo velik del Evrope, zato je zanje izredno pomembno, da se v vozilih počutijo udobno, varno in da jim ta omogočajo dovolj prostora, da na pot vzamejo vso svojo športno opremo. "Za nas je taka podpora neprecenljiva in Citroën nam to že tretje leto zapored omogoča, za kar smo izjemno hvaležni," je povedala slovenska šampionka, ki je pred začetkom letošnje zimske sezone smučarski tek zamenjala z biatlonom. 27-letna dobitnica treh kolajn s svetovnih prvenstev v smučarskem teku je že s svojimi prvimi tekmami v pokalu IBU dokazala, da se tudi v biatlonu še kako znajde. Nastopila bo tudi na svetovnem prvenstvu v Oberhofu, ki se bo začelo s tekmo mešanih štafet. V času, ko bomo stiskali pesti za naše vrhunske športnike, smo se pogovarjali z direktorjem C Automobil Import d.o.o. Filipom Korenom.

Šport in znamka Citroën sta že vrsto let tako ali drugače neločljivo povezana. Kaj je bil ključni razlog in povod za danes že tri leta trajajoče sodelovanje s slovenskimi biatlonci in tekači na smučeh?

Z zagotavljanjem varnih in udobnih vozil slovenskim biatloncem in tekačem na smučeh kažemo svojo zavezanost kakovosti, zanesljivosti in udobju. Glavni razlog, da smo skupaj z Avtohišo Kranj nadaljevali sodelovanje, je predvsem želja, da našim športnikom omogočimo varno vožnjo na tekmovanja in treninge vso sezono. Seveda s tem kažemo tudi zmogljivost in vzdržljivost Citroënovih vozil in aktivacijo znamke, pri čemer skupaj z našimi športniki ustvarjamo pozitivne zgodbe.

Šport velikokrat prinaša pozitivne zgodbe, Slovence pa združuje in povezuje. Ali tudi vi menite, da smo Slovenci najbolj združeni ravno pri športnih uspehih? Zakaj menite, da je tako?

Vsekakor smo Slovenci narod, ki naravnost obožuje šport. Imamo izjemne športnike, ki dosegajo vrhunske rezultate, kar nas kot narod vedno znova povezuje. Športniki pa so nam lahko za zgled na različne načine, predvsem pri vztrajnosti, borbenosti in zagnanosti, ki je potrebna tako v poslu kot v zasebnem življenju.

Kako je sodelovanje s športniki videti v praksi? Katere modele Citroënovih vozil uporabljajo naši zimski športniki?

Citroën v sodelovanju z Avtohišo Kranj biatloncem in tekačem na smučeh omogoča uporabo različnih modelov Citroënovih vozil C3 Aircross, C4 Spacetourer, Berlingo, Jumpy in Jumper. Poleg tega jim ni treba skrbeti za stroške zavarovanja, registracije in vzdrževanja vozil, saj za to poskrbijo v Avtohiši Kranj.

Filip Koren, direktor C Automobil Import d.o.o. Foto: Žiga Intihar Vozila Citroën so zelo primerna za zimske športnike, saj jim ponujajo kombinacijo funkcionalnosti, prostornosti in udobja. Te lastnosti so ključne za zagotavljanje varnega in udobnega potovanja športnikov na prizorišča treningov in tekmovanj. Za naše športnike je najpomembnejše, da jim vozila omogočajo dovolj prostora za prevoz opreme, ki jo potrebujejo za treninge. Vsi modeli vozil, ki jih imajo na voljo, to omogočajo, poleg tega pa imajo pri nas na voljo še veliko dodatne opreme, kot so strešni nosilci, kar jim gotovo olajša vsakodnevne poti.

Kaj je tisto, kar po vaših izkušnjah športniki pri vozilih Citroën najbolj cenijo?

Predvsem to, da se v naših vozilih počutijo varno in udobno ter da jim omogočajo dovolj prostora za vso njihovo športno opremo. Na kratko rečeno torej varnost, udobnost in praktičnost.

Zanesljiva in udobna vozila Citroën našim športnikom zagotavljajo varno mobilnost vso sezono in jih vozijo do čim lepših rezultatov na tekmovanjih. Kako pa vam vračajo športniki, kaj se je znamka v času tega sodelovanja naučila? Katere vrednote so skupne našim športnikom in znamki Citroën?

Sodelovanje Citroëna z našimi športniki je obojestransko koristno partnerstvo, ki obema stranema omogoča doseganje zastavljenih ciljev. Športniki se med sezono zanašajo na naša vozila za varen in udoben prevoz, znamka pa gradi prepoznavnost, ki je povezana s sponzoriranjem vrhunskih športnikov. S tem sodelovanjem smo predvsem spoznali, kako pomembna sta zanesljivost in udobje v okolju, kjer vladajo velike obremenitve in hiter tempo. Skupne vrednote, ki nas povezujejo, pa so zavezanost k odličnosti, prizadevanje za nenehne izboljšave in želja po premikanju meja. Tako znamka kot športniki smo predani doseganju vrhunskih rezultatov in si upamo biti drzni. Brez tveganja in vztrajnosti ni uspeha in oboji se tega zelo dobro zavedamo.

Kako podrobno boste spremljali nastope naših športnikov na SP v biatlonu?

Nastope bom vsekakor dnevno spremljal, koliko mi bodo le dopuščale dnevne delovne obveznosti.

Kakšne uspehe napovedujete športnikom na aktualnem svetovnem prvenstvu?

Nisem tako velik poznavalec oziroma strokovnjak, da bi si drznil napovedovati uvrstitve naših športnikov, vsekakor pa bom držal pesti za njih, da bi dosegali vrhunske rezultate.

Koliko ste sami vpeti v športno dogajanje? Kateri šport najraje spremljajte?

V prostem času rad spremljam vse zimske športe.

Kako pomembno vlogo ima šport v vašem življenju? S katerim športom se najraje ukvarjate?

Šport je del mojega življenja in kolikor se le da, poskušam biti čim bolj aktiven. Poleti rad plavam in tečem, pozimi pa deskam na snegu.

Je kakšen kos športne opreme, ki je vedno prisoten v vašem prtljažniku?

Znamka Citroën je prisotna tudi v drugih športih, v sodelovanju z Avtom Moste sponzorirate tudi judoistki Andrejo Leški in Kajo Kajzer, skupina Emil Frey pa ne nazadnje podpira zaposlene pri ukvarjanju s športom v prostem času. Nam lahko poveste več o tem? Kako je ta podpora videti v praksi?

Znotraj Citroënove mreže v Sloveniji sponzoriramo slovenske športnike, ker verjamemo v njih in jih z veseljem podpiramo na vsakem koraku oziroma na poti do doseganja vrhunskih rezultatov. Predvsem pa si ob tem želimo znamko povezovati s pozitivnimi vrednotami in čustvi, ki so povezana s športom. To nam pomaga pri povezovanju lastnosti, kot so timsko delo, odločnost in zmagovalna miselnost. V isto smer pa smo usmerjeni tudi na ravni Skupine Emil Frey, ki s svojimi internimi in eksternimi aktivnostmi spodbuja širšo družbeno odgovornost in zagotavlja dobre delovne pogoje za svoje zaposlene. V praksi to pomeni, da imamo vsi zaposleni v skupini brezplačen dostop do športnih aktivnosti, kot so fitnes, plavanje, joga, masaže, poleg tega pa se čez leto zvrsti vrsta delavnic o pomenu zdrave prehrane, prenehanja kajenja in podobnem.

Avtomobilska industrija v zadnjih letih živi v nekoliko spremenjenih časih, kot smo jih bili vajeni. Kakšno leto napovedujete znamki Citroën in kakšno vizijo ter cilje bo znamka zasledovala v prihodnjih letih?

Konec leta 2022 je znamka Citroën z novim logotipom in popolno grafično prenovo predstavila novo identiteto, ki obljublja še bolj pospešeno uvedbo drznih in vključujočih rešitev za mobilnost. Ta korak je simbol napredka, ki strankam zagotavlja cenovno dostopnost, prijeten in udoben prehod na električni pogon ter inovativen pristop do mobilnosti, ki je precej drugačen in bolj prijazen. Citroën že od leta 1919 ustvarja vozila, tehnologije in rešitve za mobilnost, s katerimi odgovarja na napredek v družbi. Ob tem ostaja drzna in inovativna znamka, ki postavlja brezskrbnost in dobro počutje v samo središče izkušnje za stranke. To bomo počeli še naprej in ob tem delali edinstvene premike, kot je vozilo Ami, ki letos prihaja tudi v Slovenijo. Spremenjeni časi pa nas vodijo tudi v iskanje novih rešitev za mobilnost, kot je Free2move, ki tako zasebnim kot poslovnim uporabnikom omogoča najem vozil, seveda tudi Citroënovih.

