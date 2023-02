Kdo bo smukaški svetovni prvak?

Pred specialisti za hitre discipline je še zadnja preizkušnja svetovnega prvenstva, in to kraljevska, smuk. Ob 11. uri bo boj za snežinke odprl Italijan Florian Schieder.

Vodilni v smukaškem seštevku Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je zmagal na petih od osmih smukov v tej sezoni, bo nastopil s številko 15. Drugi v smukaškem seštevku in branilec naslova iz Aareja Vincent Kriechmayr bo imel številko šest, tretji smukač zime in vodilni v skupnem seštevku Marco Odermatt, ki na tem SP ni prepričljiv, se bo na progo podal kot deseti.

Na štartni listi so trije Slovenci. Martin Čater bo imel številko 25, Miha Hrobat 28, Nejc Naraločnik pa 38.

Čater je treninge izkoristil za iskanje pravih nastavitev in občutkov. "Nekateri odseki so bili že zelo hitri, obul sem stare čevlje in čutim boljše pospeške iz zavojev. Bistveno je, da je tista hitrost nazaj. Je sicer malo bolj nemirno vse skupaj. V nedeljo bom imel točno določeno vizualizirano vožnjo, na koncu pa bo samo še izvedba."

Hrobat je v soboto na treningu iskal limite proge. "Malo sem šel čez, ampak zato je trening, da vidim sam pri sebi, kaj lahko, pa kaj ne. V nedeljo grem na start s prazno glavo, da lahko naredim tisto najboljšo vožnjo, kar se jo da," je pred tekmo napovedal Hrobat, ki mu je proga všeč, ker je zelo hitra.

"Čeprav je zelo temno in prav veliko sonca na njo ne posije, zato se ji tudi reče eclipse (mrk)," doda Kranjčan, ki si želi, da bi odpeljal od starta do cilja brez napak. Potem se namreč lahko zgodi karkoli, je dodal. "Vem, da imam hitrost. Če to hitrost pripeljem do cilja, sem lahko zelo visoko."

Naraločnik pravi, da zanj taktiziranje ne pride v poštev, ampak samo popoln napad in nič drugega.

Nastopilo naj bi 45 smukačev. Na zadnjem petkovem treningu je bil presenetljivo najhitrejši Marco Schwarz.

Courchevel, smuk:

Vodilni v posebnem smukaškem seštevku sezone, Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je zmagal na petih od osmih smukov v tej sezoni, je bil sedmi (+1,29). Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, Švicar Marco Odermatt, je bil 15. (+1,53).

Branilec naslova iz Cortine d'Ampezzo, Avstrijec Vincent Kriechmayr, je bil 17. Kriechmayr je to sezono v svetovnem pokalu zmagal na treh smukih, na tistih, na katerih zmage ni slavil Kilde.

Martin Čater je vpisal 39. čas (+4,60), a je tudi Čater zgrešil vratca. Tretji Slovenec Nejc Naraločnik danes ni nastopil.