Avstrijke razred zase, Slovenke pete

Smučarke skakalke so se po včerajšnji preizkušnji na tekmi za svetovni pokal danes znova pomerile v japonskem Zau. Na sporedu je bila ekipna preizkušnja, na kateri so premočno slavile Avstrijke pred Japonkami in Norvežankami. Slovenke so ekipno tekmo sklenile na petem mestu.