Po Nikah še čas za moško veselje?

Sobotni dan se je iz slovenskega skakalnega zornega kota začel odlično, saj sta Nika Prevc in Nika Križnar skočili do superekipne zmage. Popoldne bodo na skakalni oder stopili še slovenski moški predstavniki, ki jih čaka ekipna preizkušnja, na kateri bodo nastopili Lovro Kos, Domen Prevc, Peter Prevc in Anže Lanišek. V preteklosti so naši orli že trikrat stali na najvišji stopnički odra za zmagovalce.

Zakopane so bile v preteklosti že večkrat srečen kraj za slovenske skakalce. Primož Peterka je zmagal v letih 1996 in 1998. Njegov naslednik je bil leta 2007 Rok Urbanc, pred šestimi leti pa se je velikega uspeha veselil Anže Semenič.

A to niso edine zmage. Kar tri so slovenski orli zabeležili na ekipnih tekmah (2013, 2014 in 2022). Pri vseh je bil prisoten Peter Prevc, na zadnji pa so skakali Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. Praktično identična zasedba bo nastopila tudi danes, le da si je namesto Zajca mesto v ekipi prek kvalifikacij izboril Domen Prevc.

Sodeč po rezultatih v kvalifikacijah lahko slovenski navijači dobro uvrstitev pričakujejo tudi danes, ko bodo od 16. ure naprej stiskali pesti za naše predstavnike.

V nedeljo bo v Zakopanah na sporedu še posamična preizkušnja.

Zakopane, ekipna tekma (m):