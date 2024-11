Mrzla Ruka, drugi poizkus: obeta se zgoščen program

Organizatorji svetovnega pokala v smučarskih skokih v Ruki so morali zaradi premočnega vetra odpovedati in prestaviti petkov program s treningom in kvalifikacijami. Uradni trening je predviden ob 13.30, kvalifikacije ob 15.30, tekma pa ob 17. uri. Vremenska vetrovna napoved je za danes bolj ugodna, bo pa mrzlo, okoli -10 stopinj Celzija. Skozi sito kvalifikacij se bo poskušalo prebiti pet Slovencev.

Skakalci so zbrani na Finskem, natančneje v Kuusamu, kjer pa jim veter v petek ni dovoljeval, da bi preizkusili in opravili kvalifikacije na skakalnici Rukatunturi (HS142). Organizatorji so po več prestavitvah programa po 16. uri obupali in petkov spored odpovedali ter ga prestavili na danes.

Vremenska napoved je bolj optimistična, pričakujejo veter okoli 2 m/s (s sunki do 5 m/s), v petek pa so namerili sunke tudi do 11 m/s. Uradni trening za skakalce je predviden ob 13.30, kvalifikacije ob 15.30, posamična tekma pa ob 17. uri.

Tekmovalce bodo spremljale nizke temperature, okoli - 10 stopinj Celzija.

Foto: Guliverimage

Peterica Slovencev po tekmo in (prve) točke

V kvalifikacije je prijavljenih 63 tekmovalcev iz 17 držav, med njimi je tudi pet Slovencev. Robert Hrgota bo tako znova računal na Domna Prevca (številka 22), Žaka Mogela (24), Lovra Kosa (28), Timija Zajca (42) in Anžeta Laniška (55).

Hrgota z večjim delom videnega v Lillehammerju ni bil zadovoljen, točke sta osvojila le Lanišek (dvakrat) in Zajc (enkrat).

V rumeni majici vodilnega je na Finsko pripotoval nemški veteran Pius Pachke.

V nedeljo bo v Ruki še ena posamična tekma (15.15), 13.45 pa se bodo začele kvalifikacije.

Ruka, kvalifikacije

