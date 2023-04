Za dobro jutro spektakel v Planici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc, Lovro Kos in vsega 18-letni Rok Masle bodo zastopali barve Slovenije na sobotni posamični tekmi na Letalnici bratov Gorišek v Planici, ki se bo začela ob 8.45 in bo imela le eno serijo. Ob 10. uri ji bo sledila še ekipna preizkušnja.

Pestro petkovo dogajanje, kar se vetra tiče, se je končalo s prestavitvijo posamične tekme na soboto, za katero so organizatorji nekoliko spremenili program. Ob 8.45 se bodo tako skakalci pomerili že na posamični tekmi, ki ji bo ob 10.00 sledila še ekipna.

Na posamični bo nastopila peterica slovenskih orlov - Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc, Lovro Kos in vsega 18-letni Rok Masle, na ekipni bodo dobili priložnost prvi štirje.

Lanišek kot zmagovalec kvalifikacij, kar mu je prineslo nagrado v višini pet tisoč švicarskih frankov, se bo tako kot Zajc in Prevc potegoval še za skupno zmago v Planici. Planica 7 je sestavljena iz sedmih poletov – kvalifikacije, petkova in nedeljska posamična tekma ter sobotna ekipna tekma -, za skupno zmago pa se bosta zagotovo borila tudi najboljša letalca v tej sezoni Halvor Egner Granerud in Stefan Kraft. Osrednjemu junaku planiškega konca tedna bo pripadla skupna nagrada v višini 20 tisoč švicarskih frankov.

Norvežan in Avstrijec se hkrati potegujeta še za mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. Pred zadnjima tekmama bolje kaže junaku letošnje zime Granerudu, ki ima prednost 60 točk, medtem ko se bodo slovenski orli udarili za tretje mesto – Zajc ima osem točk prednosti pred Domnom in 17 pred Laniškom.

Slednji ima na zadnjih dveh posamičnih tekmah še možnost, da v skupnem seštevku svetovnega pokala osvoji tretje mesto, za katerim zaostaja 73 točk.

Planica, posamična tekma (m)