Smučarska zveza v letu 2020 ustvarila skoraj 700 tisoč evrov presežka

"Koledarsko leto 2020 je bilo zaznamovano s pandemijo covid-19. Za športnice in športnike Smučarske zveze Slovenije je bilo kljub temu zelo uspešno," je uvodoma lansko leto, ki je bilo v znamenju zdravstvene krize, še enkrat podoživel predsednik Smrekar.

"Finančno stanje je kljub krizi dobro"

Uspešno pa je bilo tudi poslovanje zveze. "Finančno stanje je kljub krizi dobro. Imamo 700 tisoč evrov knjigovodskega plusa, torej presežka prihodkov nad odhodki, vse panoge so prispevale svoj delež," je v poročilu za leto 2020 povedal predsednik zveze Smrekar, ki pričakuje, da bodo zagotovili maksimalno dobre pogoje za poslovanje zveze in delovanje športnikov tudi v prihodnje. Ta presežek bo namenjen razvoju.

"Pomembno je, da v krizi nismo obupali," je v poročilu izpostavil Smrekar, ki je opozoril tudi na uspešno izpeljani svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki ter prestavljeno svetovno prvenstvo v poletih v Planici, brez gledalcev, a z izjemno gledanostjo po svetu, ki je doseglo številko pol milijarde televizijskih ogledov.

Sanacijsko obdobje je končano

"Začetno stanje na SZS je bilo pred osmimi leti štiri milijone minusa, konec preteklega leta in sezone smo prišli na ničlo. Poplačani so krediti, vzpostavili smo pravilno dinamiko poslovanja panog. Sanacijsko obdobje je za nami," je še ocenil Smrekar, ki je dejal, da je pred zvezo novo, razvojno obdobje.

Na skupščini so brez razprave in brez glasu proti potrdili vsa poročila za sezono 2020/21; poročilo predsednika SZS, predsednika nadzornega odbora SZS, predsednikov zborov panog, združenja učiteljev in trenerjev smučanja (ZUTS) in komisij za sodnike in tehnične delegate.

Janeza Kocijančiča so posthumno imenovali za častnega predsednika Smučarske zveze Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

Potrdili so tudi programske smernice vseh panog in ZUTS za sezono 2021/22, nato pa še poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj v prejšnji sezoni. Sledilo je še sprejetje revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020, imenovanje neodvisnega revizorja za poslovno leto 2021 in potrditev letne članarine SZS. Ta še vedno ostaja pri ceni 25 evrov.

Ob koncu skupščine so nekdanjega dolgoletnega predsednika SZS in člana predsedstva Mednarodne smučarske zveze, Janeza Kocijančiča, posthumno imenovali za častnega predsednika Smučarske zveze Slovenije.