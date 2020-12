Slovenija v Gdansku s predstavnikom na EP v hitrostnem drsanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Valentino Pintar Senica član Drsalnega kluba Celje in slovenski reprezentant se je z dosežkom 45,620 sekunde na 500 m uvrstil na evropsko prvenstvo v hitrostnem drsanju na kratke proge, so danes potrdili v njegovem klubu. Prvenstvo bo med 22. in 24. januarjem januarja 2021 potekalo v Gdansku na Poljskem.