Slokarjeva in Hadalin slalomska državna prvaka

Alpska smučarja Andreja Slokar in Štefan Hadalin sta slovenska državna prvaka v slalomu. Državno prvenstvo so izpeljali danes v Kranjski Gori.

Slokarjeva je v Kranjski Gori slavila pred Belorusinjo Marijo Škanovo (+1,02) na drugem in Slovenko Niko Tomšič (+3,69) na tretjem mestu.

V razvrstitvi DP je bila Tomšičeva druga, Nika Murovec (+5,58) pa tretja. Murovčeva je bila v absolutni konkurenci šesta. Drugo vožnjo je končalo 11 tekmovalk.

Meta Hrovat je bila diskvalificirana v prvi vožnji, Ana Bucik pa se ni odločila za start.

Hadalin pa je za zmago na tekmi in državni naslov ugnal Italijana Hannesa Zingerleja (+0,53) in Avstrijca Joshuo Sturma (+1,29).

Rok Ažnoh (+6,78) in Žiga Zupan Oreškovič (+11,02) sta zasedla drugo in tretje mesto na DP. Drugače pa sta zasedla 12. in 13. mesto od 16 uvrščenih v finalnih vožnji.