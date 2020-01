Slivnik na prvi tekmi v Kranjski Gori deveti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slivnik je letošnjo sezono na najvišji ravni začel šele prejšnji teden na tekmah v italijanskem Pratu Nevosu. Tam je v svoji kategoriji sedečih smučarjev osvojil deveto, deseto in 11. mesto.

Naslednja postaja karavane smučarjev invalidov pa je Kranjska Gora. Slivnik je edini slovenski smučar na teh tekmah, na katerih v različnih kategorijah (slepi in slabovidni, sedeči in stoječi) sicer nastopa 50 smučarjev in 20 smučark.

V Slivnikovi kategoriji, kjer je danes nastopilo 20 tekmovalcev, do cilja obeh voženj pa jih je prišlo 13, je slavil 20-letni Nizozemec Jeroen Kampscheur (tudi aktualni paralimpijski prvak v superkombinaciji). Drugi je bil Norvežan Jesper Pedersen, tretji pa Nizozemec Niels De Langen.

"Po prvi tekmi lahko rečem, da lahko določene dele proge odpeljem še bolje. Nekaj napak je bilo, ki pa jih bom skušal odpraviti. Pred mano so še tri tekme, časa je dovolj, da sestavim eno celo uspešno vožnjo. Upam, da mi uspe," je po koncu uvodne tekme povedal Slivnik.

Do četrtka bodo v Kranjski Gori še tri tekme, dva veleslaloma in slalom. Prva vožnja torkove tekme se bo začela ob 9.30.

