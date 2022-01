Po odličnih kvalfikacijah se v izločilnih bojih ni izšlo po željah

Na tekmi svetovnega pokala deskarjev v paralelnem veleslalomu v Scuolu v Švici sta zmagala Avstrijka Sabine Schöffmann in Rus Dimitrij Loginov. Slovenska deskarja Tim Mastnak in Žan Košir sta nastope končala v osmini finala, na koncu je bil Mastnak deveti, Košir pa 16. Pri ženskah Slovenk ni bilo v izločilnih bojih.

Mastnaka je v boju za četrtfinale premagal Italijan Mirko Felicetti, Koširja pa Korejec Sangho Lee. Mastnak je ta obračun začel slabše, naredil nekaj manjših napak, nato pa ni mogel več priti blizu tekmecu. Koširju pa ni veliko manjkalo, pa bi premagal najboljšega v sezoni; dobro je startal in bil po dveh tretjinah proge še v prednosti, nato pa ga je Korejec, sicer stari znanec z olimpijskih iger v Pyeongchangu, ujel in nazadnje za pičlih osem stotink tudi prehitel.

Mastnak je bil sicer v kvalifikacijah najhitrejši, v izločilne boje pa se je Košir prebil s 15. mestom. Rok Marguč je končal tekmovanje na 40. mestu.

Košir: Treba je verjeti, da se bodo stotinke obrnile

"Na današnji tekmi se je spet pokazalo, da so boji zelo izenačeni. To me že malo jezi, čeprav sem bil na vseh tekmah v veleslalomu v izločilnih bojih, mi je samo enkrat uspelo napredovati. Edina tolažba, ki jo imam, je, da sem izgubil za osem stotnik proti vodilnemu v pokalu, ki je trenutno v življenjski formi. V naslednjem tednu imamo zelo zgoščen urnik, treba je samo vztrajati in verjeti, da se bodo stotinke enkrat obrnile tudi na mojo stran," je po tekmi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Košir.

"V naslednjem tednu imamo zelo zgoščen urnik, treba je samo vztrajati in verjeti, da se bodo stotinke enkrat obrnile tudi na mojo stran," je po tekmi dejal Košir. Foto: Guliverimage

Dve napaki sta me stali četrtfinala

"Spet sem suvereno dobil kvalifikacije, v finalu pa na žalost ni šlo višje. Dve napaki sta me stali četrtfinala, ampak hitrost je dobra in verjamem, da se mi bo na prihodnjih tekmah tudi izšlo. Čaka nas pester teden, najprej v torek in potem v soboto naslednje prizorišče, tako da bo kar naporno," pa je današnje dogajanje strnil Mastnak.

Pri moških sta deskarja, ki sta v osmini finala izločila slovenska tekmovalca, prišla do boja za tretje mesto, kjer je bil nato boljši Lee, Felicettiju je ostalo četrto mesto. Zmagal pa je Rus Dimitij Loginov, ki je v velikem finalu izkoristil napako tekmeca, ko je Nemec Stefan Baumeister zgrešil predzadnja vrata.

Skupno je na vrhu v seštevku svetovnega pokala ostal Korejec. Lee ima zdaj 360 točk, Baumeister je drugi z 290. Današnji zmagovalec Loginov ima zdaj na tretjem mestu 277 točk. Mastnak je sedmi s 146, Košir pa 14. s 105.

Kotnikova in Goltesova brez izločilnih bojev

Med dekleti sta Slovenki ostali brez izločilnih bojev; Gloria Kotnik je bila v kvalifikacijah 41., Sara Goltes pa 47.

V odločilnih bojih za zmago je v ženski konkurenci v velikem finalu Avstrijka Sabine Schöffmann premagala Švicarko Julie Zogg, tretje mesto pa si je po zmagi v malem finalu proti Nemki Carolin Langenhorst priborila Švicarka Jenny Ladina.

Švicarka Zoggova zdaj vodi v pokalu z 260 točkami, prehitela je doslej vodilno Avstrijko Danielo Ulbing, ki je danes obtičala v osmini finala in ima 246 točk. Tretja je Rusinja Sofija Nadiršina, danes je izpadla v četrtfinalu, z 231 točkami. Edina Slovenka s točkami Gloria Kotnik je ostala pri 13 točkah, zdaj je na 34. mestu.

Naslednja postaja svetovnega pokala bo avstrijski Bad Gastein, kjer bo v torek na sporedu paralelni slalom.