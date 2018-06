Sloveniji se obeta gostiteljstvo še enega SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zasedanju Biatlonske zveze v Salzburgu so predstavili vse kandidate za gostitelje večjih dogodkov in člane zveze. Kandidaturo za svetovno biatlonsko prvenstvo leta 2021 je kot edina oddala tudi Pokljuka. Končne odločitve bodo znane septembra na rednem kongresu v Poreču.

Svetovno biatlonsko prvenstvo bi moral čez tri leta gostiti ruski Tjumen (zanj je kandidirala tudi Pokljuka), a mu ga je Mednarodna biatlonska zveza (IBU) zaradi vpletenosti biatlona v ruske dopinške škandala odvzela. Krovna biatlonska organizacija se je podala na lov za novim gostiteljem.

Danes so na kongresu v Avstriji razkrili, kdo vse je izrazil željo za kandidature različnih tekmovanj. Čeprav so Slovenci kot edinega protikandidata pričakovali češko Nove mesto, pa se je izkazalo, da je edina kandidatka za gostiteljstvo SP 2021 le Pokljuka.

Odločitve o gostiteljstvu bodo pri IBU sporočili na rednem letnem kongresu, ki bo septembra v Poreču.

Pokljuka bo kmalu po letu premora znova gostila tekme za svetovni pokal, in sicer se bodo najboljši biatlonci in biatlonke na Rudnem polju ustavili med 30. novembrom in 9. decembrom, ko se bo prav v Sloveniji začela nova sezona.

Spomnimo, Slovenija je pred tedni s Planico že dobila organizacijo nordijskega svetovnega prvenstva leta 2023.

