Skakalke na zadnji postaji sezone, Slovenke po skupno zmago

Ženska skakalna karavana je zbrana na zadnji postaji svetovnega pokala v Oberhofu, kjer bosta v soboto in nedeljo še zadnji posamični tekmi te sezone. Slovenke bodo v najmočnejši postavi potrjevale zmago v pokalu narodov, ki jim še edina manjka. Kvalifikacije za sobotno tekmo bodo danes ob 16.30.

Sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske bi se morala konec meseca končati s turnejo Blue Bird v Rusiji, a se bo zaradi ruske invazije na Ukrajino končala predčasno. Mednarodna smučarska zveza je namreč odpovedala vse tekme na območju Rusije pod svojim okriljem, nadomestnega prizorišča pa ni našla.

Konec 11. sezone svetovnega pokala bo tako ta konec tedna v Oberhofu. Srednja skakalnica v Nemčiji bo prvič gostila tekme ženskega svetovnega pokala, sobota in nedelja prinašata posamični preizkušnji.

Zoran Zupančič, glavni trener Slovenk, ki so pred zgodovinsko zmago v pokalu narodov, kar je edina lovorika, ki tej generaciji skakalk sploh še manjka, računa na vseh najboljših šest uvrščenih Slovenk v skupnem seštevku svetovnega pokala – Niko Križnar (2. skupno), Uršo Bogataj (3.), Emo Klinec (7.), Špelo Rogelj (12.), Jernejo Brecl (20.) in Niko Prevc (23.).

Marita Kramer za veliki kristalni globus potrebuje še pet točk. Foto: Sportida

V skupnem seštevku je v vodstvu Avstrijka Marita Kramer, ki ima pred zadnjima dvema tekmama 195 točk prednosti pred Križnarjevo.

V pokalu narodov zanesljivo vodi slovenska reprezentanca, ki je zbrala 4.012 točk, Avstrijke na drugem mestu zaostajajo 428 točk.

Predzadnja tekma sezone skakalke čaka v soboto s prvo serijo ob 13.30, sezono pa bodo končale v nedeljo z začetkom prve serije ob 14.45.

Oberhof, smučarski skoki, kvalifikacije



