Ni prvega januarja brez Garmischa, začetek ob 14.00

Slovenski pari v prvi seriji:



Danil Vasilijev (Kaz) – Lovro Kos

Žiga Jelar – Philipp Raimund (Nem)

Peter Prevc – Daniel Tschofenig (Aut)

Luca Roth (Nem) – Anže Lanišek

Domen Prevc – Timi Zajc

Smučarske skakalce ob 14. uri čaka druga postojanka 71. nemško-avstrijske turneje štirih skakalnic. Kvalifikacije je dobil najboljši smučarski skakalec to zimo Dawid Kubacki, tretji z uvodne tekme v Oberstdorfu. Poljak je zgolj za 1,2 točke ugnal Anžeta Laniška na drugem mestu, tretji pa je bil TImi Zajc, ki je za Kubackim zaostal za 4,1 točke.

Na novoletno tekmo so se uvrstili vsi slovenski skakalci. Poleg Laniška in Zajca so bili v kvalifikacijah uspešni tudi Lovro Kos na 18. mestu, Žiga Jelar na 42., Peter Prevc na 43. in Domen Prevc na 48. mestu.

Novoletna turneja, Garmisch-Partenkirchen (M):

Novoletna turneja, po prvi tekmi:



1. Halvor Egner Granerud (Nor) 312,4 točke

2. Piotr Žyla (Pol) 299

3. Dawid Kubacki (Pol) 294,9

4. Karl Geiger (Nem) 293,6

5. Stefan Kraft (Avt) 292

...

7. Lovro Kos (Slo) 280,7

10. Anže Lanišek (Slo) 267,4

18. Timi Zajc (Slo) 247,9

22. Peter Prevc (Slo)243,4

28. Žiga Jelar (Slo) 227,1