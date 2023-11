Nova odpoved. Kako bo ukrepala Fis?

Ta konec tedna bi morala biti pod Matterhornom oziroma v Zermattu in Cervinii dva moška smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev z visokimi denarnimi nagradami. Možnosti za izvedbo so zaradi slabe vremenske napovedi polovične, obenem pa veliko prahu v Švici in Italiji že nekaj časa dvigajo kritike okoljevarstvene organizacije Greenpeace. Po drugem četrtkovem treningu so zaradi slabega vremena odpovedali tudi današnjega.

Zgodbo o novem prizorišču tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju pod Matterhornom je pripravila avstrijska tiskovna agencija APA, ki v uvodu izpostavlja 50-odstotne možnosti za izvedbo smuka, uničevanje ledenikov ter drugo najvišjo posamično nagrado v alpskem smučanju po klasiki v Kitzbühlu.

Na prvem smuku, ki se začne v eni in konča v drugi državi, bi morali tekmovalci in tekmovalke nastopiti že lani, a sta zaradi pomanjkanja snega preizkušnji odpadli.

Tokrat sicer snežne razmere niso vprašljive, a je napovedano slabo vreme s prekomernim sneženjem in močnim vetrom, ki ogrožata tudi letošnjo izvedbo. Na enakem prizorišču naj bi sicer naslednji konec tedna izpeljali tudi ženska smuka, na katerih namerava nastopiti slovenska šampionka Ilka Štuhec.

Dodatne težave

V četrtek je odpadel drugi trening, danes bi moral na 3,8 kilometra dolgi progi Gran Becca potekati trening, a je tudi ta odpovedan. Ta je – kot oba smuka v soboto in nedeljo – v milosti in nemilosti vremena. Nova odpoved je organizatorjem in vodstvu Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) nakopala dodatne težave.

Današnje razmere skozi oči Manuela Schwarza:

Fis si želi na vse pretege sezono hitrih disciplin začeti prav s posebno tekmo Zermatt/Cervinia, a je za zdaj prizorišče neusmiljeno do organizatorjev.

"Če pogledajo ta termin, morajo pač organizatorji računati s tem, da so možnosti za izvedbo tekmovanja 50 : 50. Lahko sicer ujameš kak dober teden, kar zadeva vreme, ampak če imaš na sporedu nekaj treningov in nato dva smuka ..." ni želel misli končati glavni trener avstrijske reprezentance Marko Pfeifer.

Štuhčeva raje na Norveško

Iz avstrijske reprezentance sta iz Zermatta zaradi slabe vremenske napovedi in priprav na domači slalom v Gurglu prihodnji teden (18. november) že predčasno odpotovala Marco Schwarz in Johannes Strolz, piše APA.

Že prejšnji teden se je ekipa Ilke Štuhec ravno zaradi nestabilnih vremenskih razmer odločila, da zadnje snežne priprave pred začetkom sezone prestavi s Zermatta na Norveško.

Visoke nagrade in kritike Greenpeacea

Proga Gran Becca sicer poteka v dveh državah. Start je v Švici na 3.700 metrov nadmorske višine pod Matterhornom, cilj pa v italijanskem Laghi Cime Bianche na 2.835 metrih. Mejni prehod med obema državama so organizatorji označili s posebnim obokom. Obenem so zagotovili tudi drugo najvišjo denarno nagrado v sezoni alpskega smučanja.

Zmagovalec enega od obeh smukov bo namreč prejel 62.500 evrov, pripadel pa mu bo tudi bon za vzpon na Matterhorn. Foto: Guliverimage

Zmagovalec enega od obeh smukov bo namreč prejel 62.500 evrov, pripadel pa mu bo tudi bon za vzpon na Matterhorn. Če bi kdo od smučarjev dobil oba smuka, bi poleg 125 tisoč evrov prejel še dodatnih 52 tisoč evrov. Za zmago v Kitzbühlu je sicer za zmagovalca klasičnega sobotnega smuka predvidena denarna nagrada sto tisoč evrov.

Toda švicarsko-italijanski dogodek je zaradi slabega vremena v celoti vprašljiv, obenem pa to le dodatno vliva olje na ogenj kritikov, ki v tem vidijo le ogromen marketinški trik, in to na škodo ranljivih ledenikov.

"V času podnebne krize je absurdno uporabljati težko opremo za pospeševanje uničevanja zadnjih ledenikov. Fis mora ustaviti to uničevanje in zaščito ledenikov vključiti v statute kot eno glavnih zavez," pa APA povzema strokovnjakinjo združenja Greenpeace Ursulo Bittner.

Na obeh straneh državnih meja so sicer pretekli mesec stekle preiskave zaradi krčenja ledenikov za pripravo delov prog.