Norvežanom mešana štafeta najboljša v Novem mestu, Slovenija 23.

Norveška mešana biatlonska štafeta je zanesljiva zmagovalka tekme svetovnega pokala v češkem Novem mestu. Norvežani so vodili od začetka do konca, na cilju so imeli le s štirimi strelskimi popravami prednost minute in devetih sekund pred Italijani, še 14 sekund več so na tretjem mestu zaostali Švedi.