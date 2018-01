Nekoč zlata veverica, zdaj potrpežljivi napadalec iz ozadja

Štefan Hadalin v Zagrebu

"Lahko bi bilo bolje," sta po sredinem popoldanskem slalomu na Sljemenu z rameni skomignili Maruša Ferk (18. mesto) in Ana Bucik (24.) ter tako oder prepustili Štefanu Hadalinu in Žanu Grošlju, ki bosta slovenske barve branila danes. S takšnim ekipnim dosežkom bi bila oba zaradi precej slabšega izhodišča zanesljivo zadovoljna. Prvi se bo na progo preizkušnje, ki se bo začela ob 12.45 (drugi tek ob 16.30), podal s številko 47, drugi 11 tekmovalcev za njim.

"Pri teh štartnih številkah je zelo pomembno, v kakšnem stanju je proga. Če sodimo po ženski tekmi in vremenski napovedi, nas čaka zelo težko delo. A to je realnost. Pravzaprav bi bilo za nas najbolje, če bi se proga zelo hitro uničila, saj bi potemtakem imelo več smučarjev podobne pogoje kot naša tekmovalca," proti prvi tekmi v koledarskem letu pogleduje glavni trener Klemen Bergant.

Štefan Hadalin pred 33. nastopom v svetovnem pokalu. Foto: Sportida

Dodatno težavo povzroča viroza, ki je nekoliko ošibila Hadalina. Pravi, da je to zanesljivo ovira, a nikakor izgovor. "Tablete mi bodo pomagale. Cilj ostaja preboj v drugo vožnjo. Tako kot vedno. Nato pa … Saj vemo, da je nato mogoče marsikaj," razmišlja Hadalin, ki je na dveh slalomih te sezone ostal praznih rok, v Val d'Iseru pa je bil 16.

Kakovosten rezultat krvavo potrebuje, da bi se prebil med najboljših 30 na štartni listi svetovnega pokala. "Nisem neučakan. Stavim na postopnost in stabilnost. Verjamem, da me le dobro smučanje lahko pripelje do boljše štartne številke. Očitno bom potreboval malce več časa, da se bo to zgodilo. A ko bo, mi bo zanesljivo precej lažje," vztraja 22-letni reprezentant.

V Zagrebu do prve zmage

Progo na Sljemenu dobro pozna. Navsezadnje je nad Zagrebom treniral pred novim letom, vseeno pa ima s tem terenom kar nekaj neporavnanih računov. Tudi lani je preizkušnjo sklenil po grdem padcu, na srečo brez poškodbe.

"Zagreb mi ne diši najbolj, čeprav sem na tem hribu velikokrat smučal, obenem pa znam biti hiter na ravninskih delih. A statistika, tudi če prištejem FIS-tekme, v Zagrebu ni na moji strani. No, res pa je, da sem prav na Sljemenu zmagal svojo prvo mednarodno tekmo. To je bil nočni slalom za Zlato veverico," se je v spominu v otroško konkurenco vrnil Hadalin, ki bo po četrtkovi tekmi v Zagrebu opravil še petkov veleslalomski trening, nato pa ga čaka polet v Švico, kjer se bo ob koncu tedna na veleslalomu in slalomu v Adelbodnu pridružil Žanu Kranjcu.

