Mladi Timi Zajc ima razlog, da bo igral penzionista

Čeprav je Peter Prevc najvišje uvrščen v svetovnem pokalu, pa je Timi Zajc tisti, ki se lahko v tej sezoni pohvali z največ uvrstitvami na zmagovalni oder. Z njimi bi se rad spogledoval na norveški turneji, cilje pa ima tudi za svetovno prvenstvo v Planici. Ker je urnik do konca sezone zelo natrpan, se bo vsega skupaj lotil nekoliko drugače.

Od A-reprezentantov je bil le Peter Prevc tisti, ki je tekmoval na zadnjem prizorišču v Rasnovu v Romuniji. Večina je ostala doma, se regenerirala, preizkušala opremo in iskala zalet za zadnji del sezone.

"Čim več sem počival. Po treningih nisem dodajal. Bolj smiselno je, da energijo privarčujem. Norveška turneja bo kar dolga. Lani sem bil na koncu že izčrpan. Sploh v Vikersundu sem imel težave. Letos bi rad bil močan," pravi Timi Zajc.

Veseli se letalnice v Vikersundu, da bo prišel strah, adrenalin ...

Da je močan na letalnicah, je pokazal že v lanski sezoni, v kateri se je krstno spopadel z največjimi napravami na svetu. Letos je nadaljeval uspešen trend in bil na Kulmu dvakrat na stopničkah. Prav Timi je tisti slovenski skakalec z največ uvrstitvami na zmagovalni oder. Tretji je bil še v Titisee-Neustadtu, Anže Lanišek je bil v tej zimi dvakrat na stopničkah, Peter Prevc, ki je z osmim mestom v skupnem seštevku najvišje uvrščeni Slovenec v svetovnem pokalu, pa enkrat.

Timi bo imel še nekaj priložnosti, da se zavihti med najboljše. "Letos računam tudi na Vikersund. Edina skrb je, da moram privarčevati energijo za to letalnico. Na vsakem koraku moram igrati penzionista. Na treningu ni smiselno trenirati dvakrat več ali odkrivati toplo vodo. Sprostiti se bom moral. Forma je, kakršna je. Skakati moram sproščeno, v glavi si ne smem dajati preveč pritiska. Osebno se zelo veselim Vikersudna, da pride strah, adrenalin, kar je čar poletov," poudarja najmlajši mož v naši reprezentanci.

Dokazal, da je na letalnici močan

Čeprav o strahu na letalnicah večinoma govorijo starejši skakalci, pa se v kosti naseli tudi pri mlajših: "Na Kulmu me je bilo kar precej strah. Zadnji dan je še veter pihal. Pri vsakem poletu je bil strah prisoten. V Vikersundu in Planici sem tudi pri vsakem skoku čutil strah. Na normalnih skakalnicah imamo veliko skokov in je vse skupaj spontano. Tam se bolj ukvarjaš z rezultatom, na letalnici pa upaš, da boš čim dlje poletel. Hitrost je večja, prav tako letiš višje."

V Planico bi rad prišel spočit, kakor tudi na letalnico v Vikersund. Foto: Sportida

Do konca sezone je slab mesec, bo norveški turneji RAW Air pa bo sledil še drugi vrhunec. Svetovno prvenstvo v poletih bo na Letalnici bratov Gorišek v Planici. In Timi bo na prikazano v krogu favoritov za medalje: "Dokazal sem, da sem na letalnici zelo močan. Tam imam manjši cilj. Sezona gre h koncu. S treningi ne moreš več nič odkriti. Delati moraš na lahkotnosti, sproščenosti. Posvečati se moram temu, da bom v Planici psihično in fizično močan."