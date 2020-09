Mednarodna zveza želi biatlonsko sezono izpeljati po načrtih

Na tem sestanku naj bi tako odločali o tekmah v prvi tretjini sezone oziroma o tem, ali bo potrebno kaj spreminjati v koledarju.

"Trdo delamo, da bi izpeljali kar največ naših tekem, seveda pa je zdravje tekmovalcev in drugih udeležencev tekem vedno na prvem mestu," je dejal predsednik IBU Šved Olle Dahlin.

Po predvidenem koledarju bi se morala sezona 2020/21 začeti zadnji novembrski konec tedna v finskem Kontiolahtiju, do novega leta so nato predvidene še postaje na Švedskem, v Avstriji in Franciji. SP na Pokljuki pa je predvideno med 10. in 21. februarjem naslednje leto. Ne glede na to, ali bodo obdržali vsa tekmovanja, pa za zdaj še ni jasno, ali bodo na tekmah lahko tudi gledalci, še dodaja dpa.

