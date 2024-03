Leona Popović novo ime na seznamu poškodovanih v alpskem smučanju

Hrvaška tekmovalka je v domovini opravila slikanje z magnetno resonanco, ki je razkrilo delno raztrganino sprednje križne vezi, nateg stranske vezi ter zmečkanino kosti levega kolena, so danes sporočili iz hrvaške smučarske zveze.

"V naslednjih dneh bodo po dodatnih pregledih in v sodelovanju z zdravniško ekipo odločili, ali bo poškodbo mogoče zdraviti konzervativno ali pa bo potrebna operacija," so še zapisali v sporočilu.

Leona Popović se je poškodovala v drugi vožnji zadnjega slaloma sezone, ko je zletela s proge in obležala v snegu. Takoj po padcu je bilo videti, da je nekaj narobe, saj se je držala za poškodovano koleno. Čez nekaj časa je vstala in se postavila na noge.

Šestindvajsetletna Popović je doma iz Mrkopalja v Gorskem Kotarju, od koder izvira tudi vrhunski hrvaško-slovenski biatlonec Jakov Fak. V svetovnem pokalu v alpskem smučanju je zbrala 82 nastopov, dvakrat je bila na zmagovalnem odru.

Konec lanske sezone je slalom v Andori končala kot druga tik za Slovakinjo Petro Vlhovo, ki je tudi poškodovana. Novembra je bila druga na drugem slalomu v Leviju, na katerem je zmagala Američanka Mikaela Shiffrin, ki se je januarja poškodovala v padcu na smuku v Cortini d'Ampezzo. Popović je v slalomskem seštevku sezono končala na 15. mestu.

Konec tedna se bo s finalnimi tekmami v superveleslalomu in smuku v Saalbachu na Solnograškem končala 58. sezona svetovnega pokala, v kateri so se poškodovali številni najboljši smučarji.

Na seznamu so se znašli: Avstrijec Marco Schwarz, Švicarka Wendy Holdener, Francoz Alexis Pinturault, Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, Slovakinja Petra Vlhova, Švicarka Corinne Suter in Italijanki Sofia Goggia in Elena Curtoni.



Zaradi poškodbe je bila odsotna 44 dni tudi do takrat vodilna smučarka zime Shiffrin. V času, ko ni tekmovala, je boj za krono sezone - veliki kristalni globus predala Italijanki Federici Brignone in Švicarki Lari Gut-Behrami, ki ji je v nedeljo pripadla zmaga v seštevku zime. Shiffrinova se je po poškodbi vrnila in nastopila na zadnjih dveh slalomih, v Areju in Saalbachu, in na obeh tekmah zmagala ter osmič osvojila slalomski seštevek sezone.