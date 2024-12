"Lahko mi vzamejo finančna sredstva, ne morejo pa vzeti mojega znanja"

Tim Mastnak, ki po odličnem vstopu v novo sezono alpskega deskanja vodi v svetovnem pokalu, opozarja, da se v sistemu, kjer naj bi se najboljši prilagodil slabšim, ne vidi, in da je bizarno, da se mora boriti za to, da lahko deluje na način, ki mu prinaša uspehe.

Tim Mastnak, ki je s prvim, drugim in dvema četrtima mestoma odlično vstopil v novo sezono, je na družbenih omrežjih zapisal, kaj mu je ležalo na duši. Njegov zapis objavljamo v celoti:

Zapis Tima Mastnaka: "Sanjski začetek nove sezone! Pa sem nazaj v tekmovalnem ritmu. Zmaga, drugo mesto, dve četrti mesti - odlični rezultati, še bolj pa me veseli dejstvo, da so moje vožnje stabilne in hitre, a kljub temu vidim še velik potencial za napredek. Tekme na Kitajskem so še enkrat več potrdile, da mi tamkajšnji sneg zelo ustreza. Ob prihodu nazaj v Italijo pa sem dokazal, da se znam hitro prilagoditi razmeram. Še posebej me veseli napredek v slalomu, ki sem mu v pripravljalnem obdobju namenil veliko pozornosti. Trenutno sem vodilni deskar v svetovnem pokalu. Ta uspeh ima zlasti velik pomen saj pred nekaj meseci sploh nisem vedel ali bom še tekmoval. Mislim, da sem z rezultati ponovno dokazal, da kljub temu, da moja ekipa, ki je ignorirana in nima podpore panoge, čeprav sem najmlajši in od leta 2019 najuspešnejši član, dela najbolje! V sistemu, kjer naj bi se najboljši prilagodil slabšim, se ne vidim. Da se moram boriti, da lahko delujem na način, ki mi prinaša uspehe, je naravnost bizarno! Lahko mi vzamejo finančna sredstva, na srečo pa mi ne morejo vzeti mojega znanja. Velika zahvala gre mojim sponzorjem, družini, prijateljem in vsem vam, ki mi sledite, me podpirate in navijate zame. Hvala, borbamo dalje!"

Mastnak in njegova reprezentančna kolegica Gloria Kotnik sta pogodbo s Smučarsko zvezo podpisala šele novembra, saj se po poročanju STA nista strinjala s programom organizacije, ustroja in financiranja reprezentance, ki jo je pripravil Zbor za deskanje pri Smučarski zvezi Slovenije. Ta je kot glavnega trenerja imenoval Meinharda Erlacherja, medtem ko sama delujeta samostojno, pod očesom svojih očetov in se priključujeta treningom Nemcev oziroma Avstrijk. "Po mojem mnenju so v naši panogi številne nepravilnosti, mene pa krivica boli," je takrat opozoril najboljši slovenski deskar te sezone.

Naslednja preizkušnja alpskih deskarjev bo konec prihodnjega tedna v Davosu, kjer bo na sporedu paralelni slalom.

Preberite še: