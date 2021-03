Vlhova le še 36 točk za Gutovo, Italijanki mali kristalni globus, tri Slovenke med 15

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovaška smučarska zvezdnica Petra Vlhova se je z zmago na veleslalomu na domačem prizorišču Jasni v skupnem seštevku Lari Gut-Behrami približala le na 36 točk zaostanka. Na drugo mesto se je po odlični drugi vožnji zavihtela Novozelandka Alice Robinson (+0.16), tretja pa je bila vodilna po prvem delu Američanka Mikaela Shiffrin (+0.37). Italijanska Marta Bassino si je s četrtim mestom že zagotovila veleslalomski globus. Tina Robnik, Ana Bucik in Andreja Slokar so tekmo končale v prvi petnajsterici.

Slovakinja Petra Vlhova, ki je vodila po prvi vožnji slaloma, je po prvi vožnji veleslaloma zaostala na drugem mestu 16 stotink sekunde za Shiffrinovo, ki je nato včeraj z najboljšim časom finala zmagala na slalomu.

Tokrat pa Američanka v finalu kot zadnja na startu ni bila tako prepričljiva. Izgubila je boj z Vlhovo za zmago, z zaostankom 37 stotink sekunde pa je tekmo končala na tretjem mestu. Pred njo se je uvrstila Robinsonova (+0,16), ki je bila sedma po prvi vožnji, v finalu pa dosegla najboljši čas. Slovakinja se je v skupnem seštevku vodilni Lari Gut-Behrami, ki je bila tokrat deveta, približala le na 36 točk zaostanka.

Mali kristalni globus pričakovano v Italijo

Italijanka Marta Bassino si je že danes s četrtim mestom še pred finalom v Lenzerheideju zagotovila mali kristalni globus v seštevku discipline, premiernega v karieri.

Marta Bassino je potrdila status najbolje veleslalomistke sezone. Foto: Guliverimage

Bassinova si je v prvi vožnji zagotovila peto izhodišče z zaostankom 84 stotink sekunde. V finalu pa se je uvrstila pred izzivalko za globus Tesso Worley in veleslalomski globus je bil v italijanskih rokah. Bassinova ima 510 točk, Worleyjeva, ki je bila danes deseta, pa 362. Prednost je neulovljiva.

Bucikova in Slokarjeva do uspeha kariere

V drugi vožnji so nastopile tri Slovenke. Tina Robnik (+1,79) s 15. in Ana Bucik (+1,87) s 16. izhodiščem. V finale se je uvrstila tudi Andreja Slokar, odkritje letošnje sezone, ki se je s startno številko 49 zavihtela med najboljšo trideseterico. Ajdovka je za vodilno zaostala 2,43 sekunde za 20. čas.

V finalu se je nadaljeval odličen trend, ko so vse Slovenke, ki so se uvrstile v drugo vožnjo, še izboljšale svoje uvrstitve. Bucikova je bila na koncu 12. (+2,32), Robnikova 13. (+2,46), Slokarjeva 15. (+2,76). Bucikova je po šestem mestu, svojem najboljšem slalomskem dosežku v svetovnem pokalu, z 12. mestom prišla do svojega najboljšega veleslalomskega izida v svetovnem pokalu. Tudi Slokarjeva v veleslalomu še nikoli ni bila tako visoko.

Meta Hrovat po padcu brez nastopa v Jasni Foto: Guliver Image Po padcu med ogrevanjem je veleslalomsko preizkušnjo izpustila prva slovenska veleslalomistka Meta Hrovat. Utrpela je udarec v glavo. Ker bi lahko šlo za sum pretresa možganov, so se v slovenski ekipi odločili, da bo Hrovatova izpustila veleslalomsko preizkušnjo. Tekmovalka iz Podkorena, ki je bila letos zablestela s tretjim mestom na domačem veleslalomu za Zlato lisico v Kranjski Gori, tako ni osvojila nobenih točk za točkovanje svetovnega pokala, a njena končna uvrstitev ni ogrožena ter je varno v najboljši petindvajseterici letošnje veleslalomske sezone z zagotovljenim nastopom na finalnem veleslalomu 21. marca v Lenzerheideju.

