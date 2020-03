Kranjec spet brani rdečo majico, favoriti na kupu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek bodo prireditelji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v Hinterstoderju v Avstriji poskušali vendarle izpeljati sedmi moški veleslalom sezone, ki bi moral biti na sporedu že v nedeljo, a so morali organizatorji zaradi sneženja program nekoliko spremeniti. Današnji veleslalom naj bi se začel ob 9.30, druga vožnja ob 12.30.

Slovenske barve bosta branila dva tekmovalca, Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Kranjec, vodilni veleslalomist sezone, se bo na progo podal s štartno številko dve, takoj za največjim konkurentom v boju za mali kristalni globus, Norvežanom Henrikom Kristoffersenom. Ta ima za Kranjcem (344 točk) v veleslalomskem seštevku deset točk zaostanka. Tretji veleslalomist sezone, Francoz Alexis Pinturault (288), zmagovalec nedeljske kombinacijske tekme, bo štartal tretji. Peto in šesto štartno številko imata še dva izmed favoritov za zmago, Američan Tommy Ford in Hrvat Filip Zubčić.

Hadalin ima štartno številko 57.

Hinterstoder, veleslalom, štartna lista:

