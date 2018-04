Gross zapušča Rusijo, Greis na čelu ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V avstrijskem taboru prihoda Ricca Grossa sicer še niso potrdili, vse bolj verjetno pa je, da se bodo potrdile govorice o njegovem sodelovanju z izbrano vrsto slovenskih severnih sosedov. Potrdilo naj bi bilo prav dejstvo, da se je razšel z rusko ekipo, ki jo je Gross po lastnih ocenah vodil zelo dobro, žal pa ostal brez olimpijskega izziva, potem ko je bila ruska vrsta v Pjongčangu 2018 zaradi državnega dopinga močno okleščena.

Tudi Gross sodelovanja z Avstrijo še ni potrdil. "Imam nekaj zelo zanimivih ponudb," je dejal.

Michael Greis se je odločil za sodelovanje z ameriško moško ekipo. Foto: Sportida

Drugi nekdanji nemški biatlonski zvezdnik Michael Greis, ki je tri zlate medalje osvojil na igrah leta 2006 v Torinu, pa se je odločil za sodelovanje z ameriško moško ekipo. "Danes začenjam z delom in zelo se veselim naloge in izziva, ki sta sta pred mano," je ob tem dejal Greis. Novico pa so potrdili tudi v ameriški zvezi.