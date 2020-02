Poškodba Flisarja težja, kot je sprva kazalo, sezona pa končana

"Po prihodu domov so mi opravili magnetno resonanco, kjer so ugotovili, kaj mi povzroča neprestane krvavitve v medenici. Odtrgalo mi je podkožje od fascije (vezivo, ki ovija mišico, op. STA). Stvar se je po prihodu domov le še poslabšala, na dan so mi črpali štiri decilitre krvi. Nato so mi vstavili drenažo, 11 dni sem bil v bolnišnici v Mariboru. Ko so mi dali drenažo ven in me spustili domov, ni bilo nič boljše. Rano mi je spet odprlo, ven je spet izteklo veliko tekočine. Pomoč sem danes poiskal v Ljubljani, kjer so mi povečali luknjo za odtok. Skratka zelo zapleteno, kaj takega se redko zgodi," je dejal Flisar.

Upa, da operacija ne bo potrebna

Štajerec zdaj skupaj z zdravniki upa, da se bo podkožje samo zlepilo nazaj. Če temu ne bo tako, bo potrebna zelo zahtevna operacija na plastični kirurgiji.

Nekdanji svetovni prvak je upal, da bi lahko še ujel finale svetovnega pokala, ki bo 14. marca v Veysonnazu, a se dobro zaveda, da od tega ne bo ničesar. Če bi tam lahko nastopil, bi bil to pravi čudež.

"Kakor zdaj kaže, za to ni možnosti. Če bi se te plasti dalo zašiti, bi bilo drugače, a se jih ne da. Najbrž se bom moral sprijazniti, da nekaj časa ne bom smučal," je razočaran Flisar, ki že tako ali tako ne more biti zadovoljen z rezultati v sezoni.

