Bo Zoran Zupančič še vodil slovenske skakalke?

"Letos se je pričakovalo veliko, na koncu pa toliko, kot smo pričakovali, nismo dobili, zato smo padli pod rezultatski pritisk in tudi iz tega stališča je bila sezona težka," je v pogovoru za RTV priznal glavni trener slovenskih skakalk Zoran Zupančič, ki je po lanski sezoni ponudil odstop, a se je pozneje vrnil na položaj. Kako bo v prihodnji sezoni? Bo slovenske skakalke še vodil Zupančič, ki je letos večkrat moral odgovarjati tudi na vprašanja o slabih odnosih in trenjih znotraj reprezentance?

"Morali bomo narediti neko trenažno skupino. Letos je bila ohromljena in nehomogena, nekaj je mladink, zelo veliko je bilo bolezni in veliko poškodb, treningi pa zato zelo ohromljeni. Navajeni smo bili delati kot ekipa in tega letos ni bilo. Kar zadeva mojo vlogo v reprezentanci, bodo pri tem glavno besedo imela dekleta, nato pa še vodilni na Smučarski zvezi Slovenije," je odgovoril prvi mož ženske skakalne stroke.

Ema Klinec je najbolj pozitivno zaznamovala sezono 2022/2023. Foto: Sportida

Sezona vzponov in padcev

Za slovenskim ženskim skakalnim taborom je sezona, polna vzponov in padcev, tudi v dobesednem pomenu. Nika Križnar, ki so jo pestile težave s poškodbami in zdravjem, je precej zaostala za pričakovanji, dvakratna olimpijska prvakinja Urša Bogataj pa je po hudi poškodbi križne vezi na domači tekmi na Ljubnem predčasno končala sezono, zaradi materinstva pa bo izpustila tudi prihodnjo.

Najbolj pozitivno je sezono s konstantnim uvrščanjem na zmagovalni oder zaznamovala Ema Klinec, ki je na prvi tekmi žensk na letalnici v Vikersundu z 226 metri dosegla svetovni rekord, zmagala je na norveški skakalni turneji, bila pa tudi del mešane ekipe (poleg Klinčeve so jo sestavljali še Križnarjeva, Timi Zajc in Anže Lanišek), ki je na domačem svetovnem prvenstvu osvojila bron.

Skakalke so sezono s finalom v Lahtiju na Finskem že končale, skakalce pa zaključek sezone čaka ta konec tedna v Planici.

