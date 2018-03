Bjoergnovi zadnja tekme sezone, Wengovi skupni seštevek

Zmage v skupnem seštevku se je veselila Norvežanka Heidi Weng, danes 18. Štirideset točk je na koncu zaostala Digginsova. Najboljša Slovenka Anamarija Lampič je sezono sklenila na 30. mestu z 216 točkami, danes je bila 26.

Bjoernsenova je v ciljnem sprintu premagala Norvežanki Ragnhild Hago in Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Najboljša Slovenka na tekmi je bila Anamarija Lampič na 26. mestu z zaostankom 3:08,2 minute. Alenka Čebašek je osvojila 51. mesto, zaostala je 5:18,7 minute. Vesna Fabjan tekme ni začela.

"Vesela sem zmage. Jessica je pritiskala, bila je boljša na lažjih delih proge. Tekma je bila težka. Kljub temu sem vesela prvega mesta," so bile prve besede Bjoergnove.

10 km zasledovanje, ženske:

1. Marit Bjoergen (Nor) 24:18,9

2. Jessica Diggins (ZDA) + 16,7

3. Sadie Bjoernsen (ZDA) 1:11,5

4. Ragnhild Haga (Nor) 1:12,0

5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Nor) 1:12,8

6. Krista Parmakoski (Fin) 1:16,2

7. Charlotte Kalla (Šve) 1:17,9

8. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 1:19,0

9. Jonna Sundlig (Šve) 1:30,5

10. Ebba Andersson (Šve) 1:44,7

...

26. Anamarija Lampič (Slo) 3:08,2

51. Alenka Čebašek (Slo) 5:18,7

Skupno (po 31. tekmi od 31):

1. Heidi Weng (Nor) 1476 točk

2. Jessica Diggins (ZDA) 1436

3. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 1414

4. Krista Parmaekoski (Fin) 1220

5. Marit Bjoergen (Nor) 1078

6. Sadie Bjoernsen (ZDA) 956

7. Charlotte Kalla (Šve) 934

8. Teresa Stadlober (Avt) 888

9. Ragnhild Haga (Nor) 808

10. Kerttu Niskanen (Fin) 757

...

30. Anamarija Lampič (Slo) 216

46. Katja Višnar (Slo) 129

58. Vesna Fabjan (Slo) 72

62. Alenka Čebašek (Slo) 60

90. Nika Razinger (Slo) 11