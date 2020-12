Avstrijci prečrtali deskarski preizkušnji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji tekem za svetovni pokal v deskanju na snegu so danes dokončno odpovedali tekmi v deskarskem krosu v Montafonu. Razlog je pandemija novega koronavirusa oz. preveliki stroški zaradi zaščitnih ukrepov ter ustavitev žičnih naprav v tem delu Avstrije.

Udeležbo na tekmah, ki bi morali biti na sporedu 15. in 16. januarja, so pred tem potrdile številne ekipe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V programu svetovnega pokala v krosu sta ostali le še dve prizorišči v italijanskem Chiesa in Valmalencu ter švicarskem Veysonnazu. Tekme so odpadle v Cervinii (Italija), St. Laryju (Francija), Feldbergu (Nemčija) in Dolni Moravi (Češka).

Slovenskih predstavnikov v svetovnem pokalu deskarskega krosa ni.