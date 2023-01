Mikaela lovi Stenmarka: Mislim, da njega ne bi smela preseči #video

Mikaela Shiffrin je dobila štiri od sedmih slalomov te zime. V slalomskem seštevku ima pred Wendy Holdener, ki je zmagala na dveh, 135 točk prednosti. Američanka je sredi tedna slavila na obeh veleslalomih na Kronplatzu in tako svojo zbirko zmag v svetovnem pokalu povečala na 84. V Špindleruvem mlinu je seveda prva favoritka. In če dobi oba slaloma, bo ujela rekorderja Ingermarja Stenmarka. Na sobotnem ima štartno številko dve.

Mikael Shiffrin je ta teden v Kronplatzu dosegla 83. in 84. zmago v svetovnem pokalu. Foto: Reuters Shiffrinovi je o rekordih, Lindsey Vonn (82 zmag) in Stenmarku kar nekoliko neprijetno govoriti. "Ja, tehnično imam največ zmag med ženskami, a vedno bo obstajal velik bazen navijačev, ki verjamejo, da je Lindsey najboljša smučarka vseh časov. In imajo svoje argumente." Že po zmagi na drugi tekmi v Kranjski Gori je Američanka dejala, da se ji ne zdi prav, da bi presegla še Stenmarka. To je ta teden ponovila: "Vsi poznajo, če vejo kaj o smučanju ali ne, kdo je Ingemar Stenmark. In mislim, da njega ne bi smela preseči. Ne vem, če ga bom. On je postavil standarde za to, kar je alpsko smučanje postalo."

Kot sedma se bo iz štartne hišice v prvi vožnji, ki se začne ob 9.30, pognala Ana Bucik. Nastopila bo še Neja Dvornik (30).

