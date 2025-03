Henrik Kristoffersen odpira tekmo, na kateri lahko potrdi slalomski globus

Po sobotnem veleslalomu bo Hafjell danes gostil še moški slalom. Ob 9.30 ga bo odprl vodilni slalomist sezone Henrik Kristoffersen.

Norvežan, ki je v soboto ostal brez možnosti za veleslalomski globus, ima dva slaloma pred koncem sezone 567 točk, drugi Clement Noel je pri 490, tretji Loic Meillard pa pri 465 točkah.

Slovenija na slalomu ne bo imela predstavnika.

Finalna vožnja sledi ob 12.30.

Alpski smučarji se bodo po današnji tekmi preselili v ZDA na zaključek sezone, kjer bo Marco Odermatt četrtič zapored dvignil veliki kristalni globus za skupno zmago svetovnega pokala. Švicar si je zagotovil tudi veleslalomski in superveleslalomski globus, nasmiha pa se mu še smukaški.



1. Henrik KRISTOFFERSEN (Nor)

2. Clement NOEL (Fra)

3. Loic MEILLARD (Švi)

4. Timon HAUGAN (Nor)

5. Linus STRASSER (Nem)

6. Manuel FELLER (Aut)

7. Atle Lie McGRATH (Nor)

8. Dave RYDING (VBR)

9. Daniel YULE (Švi)

10. Fabio GSTREIN (Aut)

11. Albert POPOV (Bol)

12. Tanguy NEF (Švi)

13. Steven AMIEZ (Fra)

14. Lucas PINHEIRO BRAATHEN (Bra)

15. Samuel KOLEGA (Hrv)

