Smešno, zakaj se je pritoževal glavnemu sodniku #video

V četrtfinalu teniškega turnirja v Washingtonu sta se pomerila Francoz Benoit Paire in Grk Stefanos Cicicpas. V dvoboju je bil prepričljivo boljši slednji, ki je slavil z izidom 7:5 in 6:0. Do zapleta je prišlo v tretji igri drugega niza, ko je moral Cicpas sredi igre menjati športni copat.

Takoj po naslednji točki si je tudi Francoz menjal teniške copate

Paire nad tem početjem ni bi najbolj navdušen in glavnemu sodniku dejal, da je Cicipas to storil na vseh treh letošnjih dvobojih v Washingtonu. Očitno je šlo to Francozu tako na živce, da si je takoj po naslednji točki šel tudi zamenjati športne copate. Glavni sodnik nad tem ni bil najbolj navdušen, saj mu je dvoboj uhajal izpod nadzora.

Kaj se je natančno dogajalo, lahko pogledat v spodnjem videu:

"Tega ne delam nalašč, kot nekateri mislijo"

Na novinarski konferenci je Stefanos Cicicpas novinarjem razkril, da ima v Washingtonu vseskozi težave z obutvijo. S svojo levo nogo namreč zmeraj strga zgornji del copata in ko se to zgodi, mora zamenjati copat, saj po tem nima pravega oprijema.

"Tega ne delam nalašč, kot nekateri mislijo. Vedno se to zgodi v kritičnih trenutkih, ko se res močno borim. Zelo me moti, če igram s copatom, ki ni dovolj oprijet in lahko se mi sezuje kadarkoli," je po tekmi povedal 20-letni grški igralec in razkril, da ima vseskozi težavo le z levim teniškim copatom.

"Nisem vedel ali moram imeti resen obraz ali se lahko smejem" Foto: Reuters

Ni vedel ali naj bo resen ali naj se smeje

Cicipas je pozneje priznal, da se mu je vse skupaj zdelo smešno, vseeno pa sta se na koncu nasprotnika prijateljsko pozdravila. Paire pa mu je na mreži dejal, naj to ne jemlje osebno. "Nisem vedel ali moram imeti resen obraz ali se lahko smejem. Vse skupaj je bilo smešno," je še povedal Cicicpas, ki bo v polfinalu turnirja igral proti Avstralcu Nicku Kyrgiosu.